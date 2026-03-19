Les poupées virales Labubu vont débarquer au cinéma

Ils ont conquis la chanteuse Rihanna et généré des files d'attentes dans le monde entier : les Labubu, ces poupées à l'effigie de créatures poilues, vont faire l'objet d'un film, a annoncé le 19 mars leur producteur chinois.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Avec leur air espiègle et leurs petites dents acérées, ces jouets en peluche ont généré depuis 2024 une frénésie commerciale planétaire, alimentée par les réseaux sociaux.

La chaîne chinoise de magasins de jouets et figurines Pop Mart, revendeuse exclusive des Labubu, a officialisé jeudi dans un communiqué son association avec Sony Pictures pour donner vie à ces personnages dans un film.

Actuellement en production, il mêlera images de synthèse et prises de vue réelles. Aucune date de sortie n'a été annoncée.

Le film sera réalisé par une référence du secteur, le Britannique Paul King, qui avait notamment dirigé "Wonka" (2023), sur le personnage de "Charlie et la Chocolaterie", ainsi que "Paddington" (2014), sur l'ours du même nom.

Créés en 2015 par l'illustrateur hongkongais Kasing Lung, les personnages Labubu provoquent un raz-de-marée planétaire depuis deux ans.

Ces peluches à l'esthétique dite "ugly-cute", soit "moche-mignonne", ont envahi les sacs de stars comme les chanteuses Rihanna ou Dua Lipa. Leur popularité est telle qu'elle a provoqué des files d'attente dans certaines boutiques Pop Mart dans le monde.

Ces poupées sont éditées en quantités limitées et vendues dans des "boîtes mystères" qui cachent leur contenu aux acheteurs jusqu'à l'ouverture. Certains modèles rares s'écoulent d'occasion à des milliers d'euros.

L'an dernier, Pop Mart a écoulé plus de 100 millions de Labubu dans le monde. Un succès que la Chine célèbre comme le signe d'un rayonnement culturel croissant du pays.

Ces créatures poilues sont ainsi devenues les ambassadrices d'une Chine "cool", y compris en Europe et en Amérique du Nord.

Le projet de film entend surfer sur la viralité des poupées pour transposer "l'univers fantasque des Labubu sur grand écran", a indiqué Pop Mart dans son communiqué.

Cette collaboration avec Sony Pictures "marque une étape importante" qui promet "une expérience cinématographique unique alliant narration créative, vision artistique et un succès planétaire qui s'inscrit dans la durée", a vanté l'entreprise.

Pop Mart compte plus de 600 magasins répartis dans plus de 30 pays et régions.

AFP/VNA/CVN