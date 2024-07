Nakamura, Gaga, Dion : quelle playlist pour la cérémonie des JO ?

Le show d'ouverture des JO de Paris a été conçu dans le plus grand secret, mais les fuites abondent : Aya Nakamura, Lady Gaga et Céline Dion sont citées, tout comme le répertoire d'Edith Piaf et Charles Aznavour.