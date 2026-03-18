La nouvelle version de la série Buffy contre les vampires annulée

La nouvelle version (" reboot ") prévue de la série télévisée Buffy contre les vampires, qui devait être réalisée par la cinéaste oscarisée Chloé Zhao, a été annulée, a annoncé la star et productrice américaine Sarah Michelle Gellar.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Malheureusement, (la plateforme) Hulu a décidé de ne pas donner suite à +Buffy : New Sunnydale+", a déclaré dans un post Instagram ce week-end, l'actrice qui fut l'incarnation de Buffy Summers dans la série à succès de 1997 à 2003.

"Je suis vraiment triste de devoir vous annoncer cela, mais je tenais à ce que vous l'appreniez par moi-même", a déclaré l’actrice américaine âgée de 48 ans.

La nouvelle version de Buffy avait été annoncée l’année dernière et devait voir Gellar reprendre son rôle de Buffy Summers, qui, dans la série originale, était une adolescente affrontant démons et vampires tout en traversant les épreuves du lycée.

"Je veux remercier Chloé Zhao, car je n'aurais jamais pensé me retrouver à nouveau dans les bottes de Buffy, toujours aussi stylées mais abordables", a déclaré Gellar.

"Grâce à Chloé, je me suis rappelée à quel point j’aime ce personnage et ce qu’elle représente, non seulement pour moi, mais pour vous tous", a affirmé l'actrice. "Je promets que si l'apocalypse arrive vraiment, vous pourrez toujours me biper", a-t-elle plaisanté.

La réalisatrice chinoise Chloé Zhao, dont le film Hamnet était en lice dimanche pour l'Oscar, a confié au magazine Variety qu'elle n'avait pas été surprise par l'annulation du projet. "Les choses arrivent pour une raison", a dit la réalisatrice récompensée par l'Oscar du meilleur film et de la meilleure réalisatrice en 2021 pour son film Nomadland.

"J'ai passé un moment incroyable avec Sarah, avec tout le casting et l’équipe en travaillant là-dessus et, avant tout, nous nous considérons comme les gardiens de la série originale", a ajouté la cinéaste.

"Notre priorité a toujours été de rester fidèles à la série et de rester fidèles à nos fans", a-t-elle conclu.

AFP/VNA/CVN



