Paris

La Seine pour scène et Céline Dion sur la tour Eiffel pour lancer les JO-2024

Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a eu des modifications (...), on a dû retirer certaines séquences", a admis le directeur artistique Thomas Jolly, à l'issue, lors d'un point presse, assurant qu'en raison de la pluie, il aurait été "dangereux" de conserver certaines scènes. Mais "tous les tableaux ont été tenus", a-t-il ajouté, se disant "très fier".

Des méga stars de la musique - Aya Nakamura et Lady Gaga - la communauté LGBT+, le standard Imagine comme invitation à la paix et un cheval métallique au galop sur l'eau ont marqué le show de 4 heures.

Thomas Jolly avait promis des tableaux qui racontent "non pas une France mais plusieurs France", célébrant "le monde entier réuni".

Des représentants de l'extrême droite française y ont vu l'empreinte du "wokisme".

Le Président Emmanuel Macron a pour sa part remercié sur X "Thomas Jolly et son génie créatif", les artistes, les forces de l'ordre et de secours, les agents et bénévoles. "Merci à tous ceux qui y ont cru. On en reparlera dans 100 ans ! On l’a fait !", a-t-il posté.

Final grandiose

Photo : Getty Images/VNA/CVN

Émotion au rendez-vous : Céline Dion, atteinte du syndrome de la personne raide (SPR) et qui n'avait plus chanté en live depuis 2020, a entonné L'hymne à l'amour d'Edith Piaf depuis le premier étage de la tour Eiffel, en larmes, pour des images qui resteront dans l'Histoire.

Pour clore son spectacle, Thomas Jolly voulait "une personnalité avec une grande voix, qui a un lien avec la France".

En France, Céline Dion, 56 ans, a explosé avec l'album D'eux (1995), écrit par le faiseur de tubes français Jean-Jacques Goldman.

Gaga ouvre le bal

Point de départ du show démarré à 19h30 (17h30 GMT), qui a entremêlé sport, art et protocole olympique, l'humoriste français Jamel Debbouze torche en main dans le Stade de France vide... Erreur, l'enceinte n'accueille pas la cérémonie !

Photo : AFP/VNA/CVN

Pour tenter de sauver la situation, il transmet la flamme à la légende du football Zinédine Zidane. L'ancien N°10 des Bleus s'embarque dans une odyssée parisienne, métro compris. Bloqué, il doit transmettre la torche à des enfants, puis à un mystérieux inconnu, fil rouge du spectacle, inspiré notamment par le jeu vidéo Assassin's Creed.

Est apparue ensuite la première star de la soirée : Lady Gaga, en bustier noir et plumes roses Dior. Elle a entonné Mon truc en plumes, titre emblématique du music-hall fra

Photo : AFP/VNA/CVN

"Une chanson pour honorer les Français", a posté la chanteuse sur ses réseaux, remerciant le comité d'organisation de l'avoir choisie.

Nakamura reprend Aznavour

Aya Nakamura, chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde, leur a succédé, toute de plumes d'or vêtue, par Dior également, pour un medley de ses tubes Pookie et Djadja et d'un standard de Charles Aznavour, For me Formidable.

Photo : AFP/VNA/CVN

Avec deux hommes dont les lèvres se sont effleurées, des drag queens recréant le dernier repas du Christ ou encore une mannequin transgenre, la cérémonie a aussi mis en lumière la communauté LGBT+.

Autre passage qui fera parler, Philippe Katerine, extra-terrestre de la chanson française, est apparu en Dionysos, peint en bleu, pour interpréter son morceau Nu.

Photo : AFP/VNA/CVN

Paris éternel

Pour la première fois, la cérémonie olympique prenait place hors d'un stade, sur 6 km le long de la Seine, jusqu'à la tour Eiffel.

La cathédrale Notre-Dame, qui doit rouvrir en décembre après son gigantesque incendie en 2019, a été à l'honneur, lors d'une séquence chorégraphiée notamment sur ses échafaudages, rendant hommage à tous les corps de métiers impliqués dans sa reconstruction.

Le récit, qui jouait avec certains clichés (le French cancan des danseuses du Moulin Rouge, les croissants...), n'oubliait pas l'Histoire de France, notamment la Révolution française et l'œuvre de Victor Hugo (Les Misérables, Notre-Dame de Paris). Il liait arts académiques et culture pop, faisant même intervenir les Minions dans un sous-marin.

Photo : AFP/VNA/CVN

Pendant ce show, les berges, les ponts et les toits ont été pris d'assaut par quelque 2.000 artistes (danseurs, musiciens, comédiens, jongleurs, acrobates...), parmi lesquels le danseur étoile Guillaume Diop, puis l'étoile Germain Louvet.

Gojira en metal

Autres moments forts : Gojira, groupe de metal français à l'aura internationale, s'est associé à la chanteuse lyrique franco-suisse Marina Viotti pour interpréter Ah! Ça ira, chant révolutionnaire français, avec aussi une Marie-Antoinette à la tête coupée.

Photo : AFP/VNA/CVN

Toujours et encore des femmes puissantes : d'Olympe de Gouges (rédactrice de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne en 1791) à Simone Veil en passant par Gisèle Halimi (qui ont toutes deux œuvré pour la dépénalisation de l'avortement), dix statues de Françaises pionnières dans leur domaine ont émergé de la Seine. Peut-être pour s'installer définitivement dans le paysage français...

Pour clore la partie sur l'eau, un cheval mécanique lancé au galop a parcouru la Seine pour propager "l'esprit olympique" devant quelque 320.000 spectateurs, réfugiés sous des parapluies et des ponchos, et un milliard d'autres à la télévision.

AFP/VNA/CVN