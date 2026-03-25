Hanoï prévoit la construction d'un théâtre de 76 millions de dollars

Un nouveau théâtre de 2.500 places, d'une valeur de 2.000 milliards de dôngs (75,9 millions de dollars), est en projet à Hanoï. Sa construction devrait débuter entre 2026 et 2030, la capitale cherchant à moderniser son infrastructure culturelle et à répondre à la demande croissante du public pour des spectacles de qualité.

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L'établissement devrait s'étendre sur 9.000 m² rue Vo Thi Sau, dans le quartier de Bach Mai. Selon les autorités municipales, Hanoï compte actuellement six théâtres sous gestion municipale, dont la plupart ont été construits il y a une vingtaine d'années et ne répondent plus aux normes techniques modernes en matière de son, d'éclairage et de scénographie. Nombre d'entre eux manquent également d'espace pour répondre aux besoins d'une industrie des arts du spectacle contemporaine.

Photo ; SGGP/CVN

Les responsables ont constaté une demande croissante d'expériences culturelles et artistiques, notamment chez les jeunes. Un théâtre plus vaste et moderne devrait élargir l'accès à une programmation musicale et artistique de qualité, tout en soutenant le développement du secteur.

Ce futur lieu contribuera également à la préservation de l'identité culturelle nationale et deviendra un nouveau symbole architectural, renforçant ainsi l'attractivité de Hanoï comme destination culturelle et touristique.

Ce projet s'inscrit dans le cadre du plan d'action du Comité du Parti de la ville, visant à mettre en œuvre la Résolution N°80 du Bureau politique relative au développement culturel du Vietnam.

Conformément à ce plan, Hanoï ambitionne de construire d'ici 2030 un écosystème culturel créatif, distinctif, diversifié et moderne, tout en continuant à préserver et à promouvoir les valeurs traditionnelles.

Parmi les objectifs clés figurent l'achèvement de la reconstruction du palais Kinh Thien, principal édifice de la citadelle impériale de Thang Long, l'amélioration du fonctionnement du complexe sportif olympique et la poursuite du projet d'aménagement paysager du fleuve Rouge, en lien avec les villages traditionnels, les villages d'artisans et les sites patrimoniaux.

D’ici à 2030, la ville prévoit d’investir dans 1.058 projets ou de les soutenir, pour un financement total de 36.100 milliards de dongs (1,4 milliard de dollars). Ce budget comprend 250 projets financés par la ville, d’une valeur de 20.900 milliards de dongs (793 millions de dollars), et 808 projets d’envergure communale et de quartier.

Parmi les autres projets figurent l’agrandissement et la restauration du site historique du Temple de la Littérature, la construction d’un Centre culturel de Hanoï de 20.000 places le long du fleuve Rouge, et l’édification d’un monument emblématique de la capitale, d’une valeur d’environ 1.000 milliards de dôngs, dans le quartier de Bac Cau, à Bo De.

VNA/CVN