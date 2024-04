Célébration du Nouvel An traditionnel des pays asiatiques à Hanoï

Un programme d'échange d'amitié pour célébrer le Nouvel An traditionnel de plusieurs pays asiatiques a été organisé vendredi soir 26 avril à Hanoï, attirant environ 250 participants venant de différents ambassades, organisations internationales, ministères, branches et secteurs.

Photo : VNA/CVN

L'événement a été co-organisé par l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, l'ambassade du Laos - président de l’ASEAN 2024 et de l'AIPA 45, ainsi que des ambassades du Cambodge, de Thaïlande, du Myanmar, d'Inde, du Bangladesh et du Sri Lanka.

Nguyên Ngoc Ky, président de l'Union des organisations d'amitié de Hanoï, a exprimé que ces activités conviviales et pacifiques organisées par l’union, renforcent la compréhension mutuelle et resserrent la solidarité entre la population de Hanoï, le peuple vietnamien et les peuples des pays du monde entier et en particulier des pays asiatiques.

Photo : VNA/CVN

L'ambassadeur du Laos au Vietnam, Khamphao Ernthavanh, a souligné que ce programme d'échange a ouvert des opportunités pour les Vietnamiens, les habitants de Hanoï et les amis internationaux de mieux comprendre et apprécier les belles traditions de chaque pays.

Au cours de cette célébration, les participants ont pu prendre part à des rituels traditionnels tels que le bain de la statue du Bouddha, l'aspersion d'eau pour apporter la chance, le port du fil rouge autour du poignet, la fête des couleurs Holi… et ont pu assister à des performances artistiques spéciales réalisées par des artistes vietnamiens et des étudiants internationaux.

VNA/CVN