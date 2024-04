Le Cambodge enregistre un nombre record de touristes pendant les vacances traditionnelles

Le Cambodge a enregistré près de 22 millions de visiteurs nationaux et internationaux voyageant vers différentes destinations touristiques à travers le pays pendant les quatre jours de vacances traditionnelles du Nouvel An, du 13 au 16 avril.

Photo : AKP/VNA

Un rapport publié le 17 avril après-midi a montré qu'il y avait 21,7 millions de touristes nationaux et locaux, ainsi que quelque 110.000 visiteurs étrangers.

La province de Kampong Cham a pris la tête en accueillant plus de 5,3 millions de touristes, suivie par la province de Prey Veng avec près de 2,3 millions.

Le secrétaire d'État au ministère du Tourisme, Top Sopheak, a déclaré que le nombre de touristes pendant les quatre jours de vacances était bien plus que prévu et même supérieur à celui de la période pré-COVID-19.

Il a attribué le nombre sans précédent de visiteurs lors du festival du Nouvel An aux événements de célébration et aux divers programmes de divertissement à travers le pays.

Le mouvement touristique national pendant les longues vacances a généré d'énormes bénéfices économiques pour l'économie, en particulier pour les populations et les entreprises locales, a ajouté le responsable.

Le Cambodge a enregistré plus de 13 millions de visiteurs locaux et étrangers au cours des trois jours (14-16 avril) de la fête traditionnelle du Nouvel An l'année dernière.

