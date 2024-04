La diplomatie populaire, un point particulier des relations Vietnam - États-Unis

Selon le Docteur Andrew Wells-Dang, qui dirige l'Initiative sur l'héritage de la guerre du Vietnam et la réconciliation à l'Institut des États-Unis pour la paix (United States Institute of Peace -USIP), un point particulier des relations Vietnam - États-Unis est le fondement de la diplomatie populaire, y compris les relations entre anciens combattants, étudiants, hommes d'affaires et organisations non gouvernementales de développement.

>> Un colloque sur les relations Vietnam - États-Unis est organisé à Washington

>> Le ministre des Affaires étrangères rencontre des personnalités américaines

>> Le ministre des Affaires étrangères Bùi Thanh Son à un séminaire sur les relations à Washington D.C

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), le Docteur Andrew Wells-Dang a constaté que la confiance et la coopération entre les deux peuples avaient été établies avant que le Vietnam et les États-Unis ne réalisent des progrès diplomatiques au niveau des États.

Photo: VNA/CVN

En général, presque tous les groupes sociopolitiques soutiennent des relations bilatérales plus solides. Il s’agit d’une réalisation importante dans le processus de réconciliation d’après-guerre, a-t-il estimé.

Depuis des années, des organisations non gouvernementales ainsi que des fondations et des individus américains qui sont partenaires de l'Union vietnamienne des organisations d'amitié, ont apporté des soutiens d'une valeur totale estimée à des millions de dollars pour soigner les victimes de la guerre dans des localités vietnamiennes, construire des maisons de charité, des installations culturelles, des bibliothèques, offrir des cadeaux et des animaux d’élevage à des personnes vivant dans des zones reculées et défavorisées, des personnes issues de minorités ethniques.

De nombreux groupes d'étudiants américains sont venus se porter volontaires et ont donné de l'argent et des outils d'apprentissage à des personnes handicapées et des victimes de l'agent orange/dioxine dans certaines localités du Vietnam. De nombreux anciens combattants et leurs enfants, ainsi que les parents de soldats américains morts au Vietnam, ont mené des actions concrètes pour aider le Vietnam à surmonter les conséquences de la guerre.

Plusieurs universitaires, chercheurs et journalistes sont venus au Vietnam pour écrire des livres, des articles..., ont raconté honnêtement et objectivement la guerre américaine au Vietnam et ses conséquences, ainsi que les réalisations et les difficultés du Vietnam dans son processus de développement.

Photo : VNA/CVN

Selon le chercheur en sécurité internationale David Johnson, de Stanford Law School, les relation entre le Vietnam et les États-Unis ne sont pas seulement un exemple de guérison des blessures du passé, mais aussi un témoignage du pouvoir de la compréhension et de la coopération diplomatique.

Le Musée des vestiges de guerre de Hô Chi Minh-Ville et l'Agence américaine pour le développement international (USAID) ont signé un protocole d'accord pour coopérer à la mise en place d’un espace d’exposition sur les efforts conjoints des deux pays pour surmonter les conséquences de la guerre. Cet espace d’exposition commun ouvrira ses portes en 2025.

Selon le Professeur John Smith de l'Institut de politique de l'Université Harvard, les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont traversé un processus incroyable depuis l'après-guerre jusqu'à aujourd'hui. La coopération et la reconstruction des relations ont jeté les bases d’un avenir prometteur.

La Professeure Sarah Brown de l'Université Columbia, a estimé que l’édification par le Vietnam et les États-Unis de relations basées sur le respect mutuel et les intérêts communs avait créé un point lumineux dans le panorama multidimensionnel des relations internationales modernes.

VNA/CVN