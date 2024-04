Les 70 ans de la Victoire de Diên Biên Phu célébrés à Saint-Pierre-des-Corps

À l’occasion du 70 e anniversaire de la Victoire de Diên Biên Phu (7 mai), l’ambassade du Vietnam en France et la cellule du Parti communiste français (PCF) de Saint-Pierre-des-Corps ont organisé samedi 27 avril une cérémonie commémorative en l’honneur de Raymonde Dien, une communiste très engagée dans la lutte contre la guerre au Vietnam.

La cérémonie a eu lieu dans la rue "23 Février 1950", près de la gare de Saint-Pierre-des-Corps, où, il y a 74 ans, la jeune communiste de 21 ans Raymonde Dien s’était couchée sur les rails pour ralentir la marche d’un train militaire transportant des armes vers l’Indochine.

S’exprimant lors de la cérémonie, l’ambassadeur du Vietnam en France Dinh Toàn Thang a souligné que l’acte de Raymonde Dien était devenu un "symbole historique, inspirant un mouvement mondial contre la guerre et plaidant pour la paix et l’indépendance du peuple vietnamien".

De son côté, Gilles Moindrot, secrétaire de la cellule du PCF de Saint-Pierre-des-Corps a affirmé que ces événements montraient l’importance de la lutte pour la paix, contribuant à la cessation des hostilités.

À cette occasion, l’ambassade du Vietnam en France, en collaboration avec l’historien Alain Ruscio - spécialiste de l’histoire vietnamienne - et la cellule du PCF de Saint-Pierre-des-Corps, a organisé un séminaire sur la campagne de Diên Biên Phu et les accords de Genève.

Avec l’Accord de Genève, pour la première fois dans l’histoire, les droits nationaux fondamentaux du Vietnam que sont l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriales ont été officiellement affirmés dans un traité international, reconnus et respectés par les pays et les parties ayant pris part à la Conférence de Genève sur l’Indochine en 1954.

VOV/VNA/CVN