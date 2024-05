Expériences vietnamiennes sur le développement économique et démographique

La 57 e session du Comité de la population et du développement du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC) a eu lieu les 29 et 30 avril au siège des Nations unies (ONU) à New York, aux États-Unis.

>> Le secrétaire général de l'ONU impressionné par la croissance économique du Vietnam

>> L’ONU Femmes salue les efforts du Vietnam en matière de promotion de l’égalité des sexes

>> Le Vietnam confiant dans le soutien à sa nouvelle candidature au CDH

S'exprimant lors du débat général, le vice-ministre du Plan et de l'Investissement, Trân Duy Dông, au nom de la délégation vietnamienne, a partagé les efforts et les réalisations du Vietnam en matière de développement économique et démographique pour atteindre l'objectif de développement durable (ODD).

Il a souligné les efforts et les solutions du gouvernement vietnamien dans les domaines de la réduction de la pauvreté, de la population et de l'égalité des sexes. Les délégués à la réunion ont apprécié le discours du vice-ministre Trân Duy Dông ainsi que les leçons apprises et les résultats obtenus par le Vietnam.

En marge de la session, la délégation vietnamienne a également coprésidé l'événement "Profiter des résultats de la Conférence internationale sur la population et le développement pour investir dans le développement et la croissance durables" avec l'Australie, le Laos et le Cambodge, présentant ainsi l'expérience du Vietnam dans le renforcement des efforts de développement socio-économique pour atteindre l’objectif du développement durable.

La session se poursuivra jusqu'au 3 mai avec des séances de discussions thématiques sur les questions liées à la population et au développement durable.

VNA/CVN