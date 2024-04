Le Vietnam élu président d’une session d’une Commission de la CNUCED

L’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies, de l'Organisation mondiale du commerce et d'autres organisations internationales à Genève, a été élu président de la 14e session de la Commission de l’investissement, des entreprises et du développement de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).