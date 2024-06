Célébration de la Journée de l’olympisme au Lycée Alexandre Yersin

Les amateurs de sport de Hanoï ont été invités à participer à la célébration de la Journée de l’olympisme et du paralympisme au Lycée français Alexandre Yersin, dans l’arrondissement de Long Biên.

Avant les Jeux olympiques de Paris 2024, l’Association des parents d’élèves du Lycée Alexandre Yersin, le Lycée français Alexandre Yersin, l’ambassade de France au Vietnam et le Comité national olympique du Vietnam ont coorganisé cet événement pour promouvoir les valeurs olympiques ainsi que pour renforcer la coopération entre la France et Vietnam dans le domaine sportif.

La Journée comportait diverses activités. Elle a débuté par une parade et l’apparition de la flamme olympique décernée par le Comité national olympique du Vietnam, avec tour de piste des délégations et fût un moment significatif et emblématique de la Journée.

La cérémonie officielle s’est poursuivie par le discours de l’ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet.

L’une des activités phares de la Journée était l’inauguration d’une fresque sur l’itinéraire de la flamme olympique, d’Athènes, en Grèce antique jusqu’à Paris en France, avec des moments marquants comme son arrivée à Marseille sur le bateau Belem. Cette œuvre met également à l’honneur les athlètes vietnamiens qualifiés pour les prochains Jeux olympiques de Paris en boxe, aviron, tir, cyclisme et badminton.

La célébration s’est poursuivie avec des présentations et des performances d’une vingtaine de sports olympiques, par des spécialistes et amateurs de sport. Les participants ont pu s’essayer aux sports proposés et collectionner des points dans leur "passSport", objet souvenir de la célébration. Cela a également été l’occasion pour eux de découvrir des sports paralympiques tels que le cécifoot, le basket ball pour aveugles/malvoyants ou encore la course aveugle avec guide.

Dans le cadre de cette Journée de l’olympisme et du paralympisme au Lycée français Alexandre Yersin, ont également eu lieu des séminaires et des échanges au cours desquels des sportifs professionnels ont partagé leurs expériences, des spécialistes français ont présenté l’organisation des jeux olympiques et des initiatives techniques et de développement durable réalisées pour cet événement mondial ont été dévoilées.

La Journée a bénéficié de la présence d’établissements partenaires de l’ambassade de France : le lycée Phan Bôi Châu (province de Nghê An, Centre), le lycée Chu Van An et le collège Lê Quy Dôn à Hanoï, offrant l’occasion aux élèves d’échanger en français.

Cette journée spéciale a pu voir le jour grâce au soutien de nombreux partenaires : le Comité national olympique du Vietnam, Decathlon, Kplus, Nescafé, EDF, la région Île-de-France, les hôtels Novotel et Grand Mercure de Hanoï, et des équipes de bénévoles. Tous ont participé à la réussite de cette fête sportive visant à promouvoir les valeurs olympiques et à fédérer la communauté francophone du Vietnam.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN