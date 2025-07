Célébration de la Journée de la culture vietnamienne à Oufa de Russie

À l’occasion du 75 e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Fédération de Russie, le Consulat général du Vietnam à Ekaterinbourg, en collaboration avec les autorités de la République du Bachkortostan et l’Association des Vietnamiens à Oufa, a organisé le 20 juillet, la Journée de la culture vietnamienne dans la salle de concert centrale de l’Oufa-Toratau.

Photo : Tâm Hang/VNA/CVN

Point d’orgue de la soirée, un concert de musique traditionnelle interprété par des artistes de l’Académie nationale de musique du Vietnam, dirigés par l’artiste du Peuple Nguyên Thi Hoa Dang, a captivé un large public. Parmi les spectateurs figuraient de nombreux membres de la deuxième plus grande communauté vietnamienne en Russie ainsi que des habitants locaux.

Les musiciens vietnamiens ont présenté une série de performances mettant en valeur des instruments traditionnels uniques au monde, tels que le dàn bâu (monocorde), le T’rung (xylophone en bambou) et le Krong-put (instrument à percussion à souffle).

Dans son discours d’ouverture, la consule générale Nguyên Mai Huong a exprimé sa fierté à l’égard des liens d’amitié traditionnels et du partenariat stratégique intégral Vietnam – Russie, bâtis sur la confiance mutuelle et la solidarité entre les deux peuples.

Elle a souligné que cette manifestation culturelle vise à offrir aux compatriotes vietnamiens et aux amis russes un aperçu plus profond, raffiné et chargé d’histoire de la culture vietnamienne.

Des représentants des autorités locales et du ministère russe des Affaires étrangères à Bachkortostan ont salué l’initiative, adressant leurs félicitations pour les 75 ans de relations bilatérales et exprimant leur souhait de voir ces liens se renforcer davantage à l’avenir.

Avant le concert, les invités ont pu admirer une exposition photographique sur les paysages emblématiques du Vietnam et découvrir un espace dédié à l’art populaire des estampes de Dông Hô.

VNA/CVN