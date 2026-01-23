XIVe Congrès national du Parti

Cân Tho ambitionne de devenir un moteur de croissance national d'ici 2030

La ville de Cân Tho ambitionne de devenir un moteur de croissance national et de jouer un rôle de catalyseur de premier plan pour le delta du Mékong d’ici 2030, selon un responsable local.

>> Cân Tho, une ville au rythme du fleuve

>> Cân Tho renforce la lutte contre la pêche INN

Photo : Tuân Anh/VNA/CVN

Il s’agit d’un objectif particulièrement ambitieux pour Cân Tho, qui doit composer avec des atouts et des défis étroitement interdépendants, a déclaré Lê Quang Tung, secrétaire du Comité municipal du Parti et chef de la délégation de la ville au XIVᵉ Congrès national du Parti, lors d’une interview accordée à la presse en marge de cet événement politique majeur définissant les orientations stratégiques de développement du Vietnam pour la nouvelle ère.

Suite à la fusion de Cân Tho avec les provinces de Hâu Giang et de Soc Trang à compter du 1ᵉʳ juillet 2025, le potentiel de développement de la ville s’est considérablement accru, offrant de nouvelles opportunités, un champ d’action élargi et des avantages comparatifs renforcés.

Parallèlement à ces conditions favorables, Cân Tho, désormais élargie, doit relever des défis considérables.

Après la fusion, la ville ne remplit pas encore pleinement plusieurs critères d'une municipalité à gouvernance centralisée, notamment en matière de développement urbain, de revenu moyen par habitant et de performance socioéconomique globale. L'agriculture représente toujours une part relativement importante de la structure économique locale.

La ville doit également s’attaquer aux enjeux liés à la protection sociale, à la réduction de la pauvreté, ainsi qu’au développement de l’agriculture, des zones rurales et des agriculteurs. Actuellement au deuxième rang national pour la production alimentaire ainsi que pour la production agricole et halieutique, Cân Tho dispose d’un potentiel considérable. Toutefois, pour atteindre les objectifs de croissance ambitieux fixés, elle devra redoubler d’efforts dans les années à venir, a reconnu Lê Quang Tung.

Pour jouer pleinement son rôle de moteur du développement du delta du Mékong, il a souligné que Cân Tho doit privilégier le développement économique, en assurant un taux de croissance annuel de 10 à 10,5% jusqu'en 2030.

Selon le dirigeant provincial, l'amélioration du niveau de vie de la population, tant matériel que spirituel, est une priorité absolue. Pour consolider sa position de leader, notamment en ce qui concerne les indicateurs de bien-être tels que le revenu moyen, la qualité de l'environnement, l'éducation et les soins de santé, la ville doit accorder une attention particulière aux zones défavorisées.

Un autre enjeu majeur consiste à renforcer le rôle de Cân Tho en tant que pôle d’éducation et de formation du delta du Mékong. D’ici 2030, la ville ambitionne de devenir un centre régional de développement des ressources humaines de haute qualité, grâce à des investissements accrus, des politiques de soutien renforcées et l’attraction de nouveaux établissements de formation, incitant ainsi les apprenants à venir étudier, travailler et contribuer au développement local.

La culture constitue également un domaine nécessitant des investissements plus importants afin d’affirmer le statut de Cân Tho comme centre culturel du delta du Mékong. La ville aspire à se doter de symboles culturels emblématiques du Sud-Ouest du pays, à jouer un rôle moteur dans la diffusion des normes culturelles régionales et à devenir une ville de festivals mettant en valeur le riche patrimoine historique, révolutionnaire et ethnique du delta.

La science, la technologie et l’innovation sont par ailleurs identifiées comme des moteurs essentiels du développement. Cân Tho prévoit de promouvoir activement les applications scientifiques et technologiques, la transformation numérique et l’intelligence artificielle dans la production et la gouvernance, tout en œuvrant à la création de centres régionaux d’innovation et de données au service du delta du Mékong. Dans cette perspective, la ville intensifiera ses efforts pour attirer investisseurs et scientifiques dans les années à venir.

Enfin, le tourisme constitue également un secteur à fort potentiel. D’ici 2030, Cân Tho ambitionne d’en faire un pilier économique majeur, permettant aux visiteurs de découvrir pleinement la culture fluviale unique du delta du Mékong, a conclu le responsable.

VNA/CVN