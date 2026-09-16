Campagne des 500 jours et nuits - Un parcours au nom du devoir de mémoire et de reconnaissance

Certains voyages se mesurent en kilomètres, d’autres en temps. Mais il en est aussi qui se mesurent à l’aune de la gratitude et de la responsabilité envers l’histoire de la nation. La Campagne des 500 jours et nuits visant à intensifier la recherche, le rassemblement et l’identification des dépouilles des morts pour la Patrie est précisément l’un de ces parcours : celui de la reconnaissance et de la fidélité au principe moral selon lequel il faut "se souvenir de la source lorsque l’on boit de l’eau", perpétué par des actions concrètes, persévérantes et durables.