Nouvel An lunaire 2026

Les dirigeants de Hô Chi Minh-Ville rendent hommage aux héros morts pour la Patrie

À l'occasion du Têt traditionnel 2026, le matin du 13 février (26ᵉ jour du dernier mois lunaire), une délégation des autorités de Hô Chi Minh-Ville, conduite par le secrétaire du Comité municipal du Parti, Trân Luu Quang, s’est rendue au cimetière des martyrs de la ville, situé dans le quartier de Long Binh, afin de rendre hommage aux héros morts pour la Patrie.

Photo : VNA/CVN

Dans une atmosphère solennelle, les représentants ont offert de l’encens et déposé des gerbes de fleurs en mémoire des Mères Héroïnes vietnamiennes ainsi que des héros tombés pour la Patrie. Les délégués ont ensuite allumé des bâtonnets d’encens sur chacune des quelque 14.500 tombes du cimetière.

La délégation s’est ensuite rendue au cimetière municipal du quartier de Linh Xuan afin de rendre hommage aux générations de dirigeants et de vétérans révolutionnaires ayant contribué à l’édification et à la défense de la Patrie.

Les dirigeants municipaux ont également déposé des gerbes de fleurs et offert de l’encens en hommage au Président Hô Chi Minh au Musée municipal de Hô Chi Minh-Ville, ainsi qu’au parc du monument qui lui est dédié sur la rue piétonne Nguyên Huê. Un hommage similaire a été rendu au défunt président Tôn Duc Thang au musée portant son nom.

Dans la matinée du même jour, une autre délégation, conduite par le président du Comité populaire municipal, Nguyên Van Duoc, a déposé des gerbes de fleurs et offert de l’encens en hommage aux martyrs au Mémorial des martyrs de Bên Duoc - Cu Chi, au cimetière des martyrs de la commune d’An Nhon Tây ainsi qu’au cimetière des bénéficiaires de la politique sociale de la ville, ainsi qu’à la Mère Héroïne Nguyên Thi Ranh.

Parallèlement, des vice-présidents du Comité populaire municipal ont participé à des cérémonies commémoratives dans les cimetières des martyrs de Binh Duong et de Bà Ria-Vung Tàu.

VNA/CVN