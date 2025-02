Washington et Moscou vont entamer des négociations sur l'Ukraine

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi 12 février que le président russe Vladimir Poutine et lui-même ont eu une conversation téléphonique plus tôt dans la journée au cours de laquelle ils sont convenus que Washington et Moscou vont immédiatement engager des négociations directes visant à mettre fin au conflit entre l'Ukraine et la Russie.