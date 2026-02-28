Brésil : le bilan des victimes des fortes pluies passe à 68 morts

>> Brésil : le bilan des fortes précipitations dans le Sud-Est du pays s'élève à 30 morts
>> Chaos et désespoir après les pluies torrentielles au Brésil
>> Pluies torrentielles au Brésil : 54 morts et 14 disparus, selon un nouveau bilan
|Des équipes de secours recherchent des disparus après un glissement de terrain provoqué par de fortes pluies à Juiz de Fora, dans l'État du Minas Gerais, au Brésil, le 24 février 2026.
|Photo : CTV/CVN
Selon les autorités, le bilan comprend les personnes retrouvées mortes dans les décombres et celles qui ont été secourues vivantes, mais qui sont décédées des suites de la gravité de leurs blessures. Trois personnes seraient toujours portées disparues à Juiz de Fora et deux autres à Uba.
Les opérations de recherche et de secours se poursuivent afin de localiser d'éventuels survivants parmi les maisons effondrées.
Xinhua/VNA/CVN