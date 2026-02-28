Brésil : le bilan des victimes des fortes pluies passe à 68 morts

Le bilan des victimes des fortes pluies qui se sont abattues sur l'État brésilien du Minas Gerais (Sud-Est), s'élève désormais à 68 morts, ont annoncé vendredi 27 février les autorités locales. Parmi ces victimes, 62 ont été recensées dans la ville de Juiz de Fora et six autres à Uba.

>> Brésil : le bilan des fortes précipitations dans le Sud-Est du pays s'élève à 30 morts

>> Chaos et désespoir après les pluies torrentielles au Brésil

>> Pluies torrentielles au Brésil : 54 morts et 14 disparus, selon un nouveau bilan

Photo : CTV/CVN

Selon les autorités, le bilan comprend les personnes retrouvées mortes dans les décombres et celles qui ont été secourues vivantes, mais qui sont décédées des suites de la gravité de leurs blessures. Trois personnes seraient toujours portées disparues à Juiz de Fora et deux autres à Uba.

Les opérations de recherche et de secours se poursuivent afin de localiser d'éventuels survivants parmi les maisons effondrées.

Xinhua/VNA/CVN