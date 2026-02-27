Pluies torrentielles au Brésil : 54 morts et 14 disparus, selon un nouveau bilan

Les opérations de recherches pour retrouver 14 personnes encore portées disparues après les pluies torrentielles dans le Sud-Est du Brésil ont repris jeudi matin 26 févrrier sous un nouvel épisode de précipitations, alors que le bilan a été réévalué à 54 morts.

Photo : AFP/VNA/CVN

Des trombes d'eau d'une ampleur inédite survenues lundi 23 février ont ravagé les municipalités de Juiz de Fora et Uba, dans une région vallonnée dans l'État du Minas Gerais.

Les victimes ont perdu la vie dans des inondations, effondrements de bâtiments, coulées de boue et autres glissements de terrain, et plus de 5.000 personnes ont été contraintes de quitter leur domicile. Un précédent bilan faisait état de 36 morts.

Dans la nuit de mercredi 25 févrrier, de nouvelles précipitations ont inondé les rues et provoqué de nouveaux glissements de terrain. Selon les prévisions météorologiques, elles devraient durer jusqu'au week-end.

Plusieurs habitants qui avaient dû abandonner leur logement ont profité d'une accalmie jeudi matin pour récupérer à la hâte, pieds dans la boue, meubles, appareils électroménagers, matelas ou même animaux de compagnie qu'ils avaient laissés derrière eux.

Le Brésil a connu ces dernières années plusieurs tragédies liées à des phénomènes climatiques extrêmes: inondations, sécheresse ou encore fortes vagues de chaleur.

En 2024, des inondations avaient frappé le sud du pays et fait plus de 200 morts, affectant 2 millions d'habitants, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire moderne du Brésil.

En 2022, une violente tempête avait fait 241 morts dans la ville de Petropolis, dans l'État de Rio de Janeiro.

APS/VNA/CVN