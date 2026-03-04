Rugby : Dave Rennie nommé à la tête des All Blacks avant le Mondial-2027

Le Néo-Zélandais Dave Rennie a été nommé le 4 mars sélectionneur des All Blacks en vue de la Coupe du monde 2027 en Australie, dans un pays sevré du titre depuis son doublé en 2011 et 2015.

Ancien entraîneur de la sélection australienne, Dave Rennie est un "entraîneur de classe mondiale, qui a toujours montré qu'il est capable de créer un environnement pour de bonnes performances et gagner", a déclaré David Kirk, président de la Fédération néo-zélandaise de rugby.

"Dave sait ce que cela signifie de coacher les All Blacks et propose un style de rugby qui reflète qui nous sommes comme Néo-Zélandais", a-t-il ajouté.

Il remplace Scott Robertson, limogé il y a un mois et demi. Au moment de remercier ce dernier mi-janvier, David Kirk avait souligné que le moment était venu d'opérer un changement, avec la Coupe du monde 2027 comme "objectif clé".

Robertson avait été congédié au mitan d'un contrat de quatre ans sur un bilan de 20 victoires en 27 matches, un bilan jugé insuffisant au regard des ambitions du pays, qui n'a plus gagné la Coupe du monde depuis 2015.

"Entraîner les All Blacks est un honneur incroyable. Je suis extrêmement fier qu'on m'ait confié ce rôle et je comprends les attentes qui l'accompagnent", a souligné le 4 mars Rennie, âgé de 62 ans.

Origines océaniennes

Il avait lui-même été congédié des Wallabies en janvier 2023, avant la Coupe du monde organisée en France, pour laisser la place à Eddie Jones.

Dave Rennie avait déjà été approché par les All Blacks en 2019, choisissant alors finalement la sélection australienne, avec laquelle il était en pourparlers avancés. Il n'a finalement remporté aucun titre avec les Wallabies et a depuis travaillé pour l'équipe des Kobelco Kobe Steelers, au Japon.

En club, il avait mené à deux reprises la franchise néo-zélandaise des Chiefs au succès en Super 15 (2012 et 2013) avant de rejoindre les Glasgow Warriors, qu'il a mené en finale du Pro14 (Ligue celtique).

Originaire des Iles Cook par sa mère, Dave Rennie devient le premier sélectionneur des All Blacks à avoir des racines océaniennes, a relevé la Fédération néo-zélandaise.

Son contrat avec les All Blacks prévoit qu'il puisse honorer ses engagements avec les Kobelco Kobe Steelers en championnat japonais jusqu'à la fin de la saison en mai, avant une série de matches à domicile contre la France, l'Italie et l'Irlande en juillet.

AFP/VNA/CVN