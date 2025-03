Le secrétaire général souligne l’importance de l’apprentissage tout au long de la vie

Photo : VNA/CVN

La révolution scientifique et technologique se déroule à une échelle mondiale avec une intensité croissante, provoquant des transformations profondes dans la vie sociale et imposant de nouvelles exigences, de nouveaux besoins, de nouvelles missions, de nouvelles façons de penser et d’agir à chaque citoyen vietnamien, particulièrement pour les cadres et les membres du Parti au sein du système politique, sur la voie de la construction et de la défense de la Patrie socialiste. Il est essentiel de saisir pleinement les opportunités et d’anticiper les évolutions pour assurer une avancée solide du pays vers une ère de développement et de prospérité, afin qu'il puisse rivaliser avec les grandes puissances du monde.

Pour accomplir avec succès les missions et responsabilités de cette nouvelle période, l’apprentissage tout au long de la vie pour oser penser, oser parler, oser agir, oser assumer ses responsabilités, oser se sacrifier pour l’intérêt commun, afin de devenir une personne utile, devient une nécessité urgente pour chaque individu, chaque citoyen, et plus encore pour les cadres et les fonctionnaires du système politique.

L'apprentissage tout au long de la vie n'est pas une notion nouvelle. Dès la réussite de la Révolution d’Août, le Président Hô Chi Minh a lancé un mouvement national visant à éradiquer l’analphabétisme. Il a souligné : "Si l'on veut savoir, il faut rivaliser dans l’apprentissage. Apprendre ne connaît pas de limites. Apprendre sans cesse pour progresser sans cesse. Plus on progresse, plus on ressent le besoin d'apprendre davantage" [Hô Chi Minh : Œuvres complètes, Éditions politiques nationales Su Thât, Hanoï, 2011, vol.6, p.61]. Il a également affirmé : "Plus la société progresse, plus les tâches augmentent et plus les machines deviennent sophistiquées. Celui qui ne veut pas apprendre deviendra dépassé, et celui qui est dépassé sera éliminé, se marginalisant lui-même" [Hô Chi Minh : Œuvres complètes, ibid., vol.12, p.333].

Tout au long des périodes révolutionnaires, notamment durant les années de Renouveau, le Parti a toujours encouragé et promu l'apprentissage tout au long de la vie, ainsi que la construction d’une société apprenante à l’échelle nationale. Cette préconisation a été inscrite dans de nombreuses résolutions, directives et conclusions du Parti, telles que la Résolution du 4e Plénum du Comité central du VIIe mandat sur la poursuite du Renouveau dans l’éducation et la formation, la Résolution du 2e Plénum du Comité central du VIIIe mandat sur les orientations stratégiques du développement de l’éducation et de la formation à l’ère de l’industrialisation et de la modernisation, et les missions à l’horizon 2000.

Citons également la Conclusion n°14-KL/TW du 26 juillet 2002 du 6e Plénum du Comité central du IXe mandat, sur la poursuite de la mise en œuvre de la Résolution du 2e Plénum du Comité central du VIIIe mandat, ainsi que les Résolutions des Xe et XIe Congrès nationaux du Parti.

Plus récemment, la Résolution n°29-NQ/TW du 4 novembre 2013 du Comité central du XIe mandat a mis l’accent sur le "Renouveau fondamental et global de l’éducation et de la formation, en réponse aux exigences de l’industrialisation et de la modernisation dans le contexte d’une économie de marché à orientation socialiste et d’une intégration internationale".

La Résolution du XIII e Congrès national du Parti a réaffirmé l'importance de "promouvoir la construction d'une société apprenante et l'apprentissage tout au long de la vie" [Documents du XIIIe Congrès national du Parti, Éditions politiques nationales Su Thât, Hanoï, 2021, vol.1, p.137], car "Un révolutionnaire doit apprendre toute sa vie, apprendre dans les livres, apprendre des autres et apprendre du peuple. L’océan du savoir est vaste et sans fin".

Photo d'archives : VNA/CVN

En mettant en œuvre les préconisations du Parti, la construction d’une société apprenante et l’apprentissage tout au long de la vie sont devenus un mouvement, un besoin, une culture et ont abouti à des résultats significatifs. Ainsi, un système éducatif national unifié s’est formé, couvrant tous les niveaux, de l’éducation préscolaire à la formation postuniversitaire. Les types d’établissements scolaires et de formations se sont diversifiés, offrant ainsi des opportunités d’apprentissage à toutes les tranches d’âge de la population.

Les méthodes d’enseignement et les liens entre les différents niveaux de formation se sont améliorés ; le réseau et l’envergure de l’éducation se sont étendus à toutes les régions du pays ; les mouvements d’émulation en faveur de l’apprentissage et du développement des talents se sont approfondis et renforcés dans la quasi-totalité des localités. L’environnement éducatif sain met l’accent sur la combinaison entre théorie et pratique, en lien avec les efforts d’éradication de la pauvreté, de promotion de la vie culturelle et du modèle de famille cultivée.

Dans nombre de lignées familiales, villages et communautés, le mouvement d’émulation en faveur de l’apprentissage s’est fortement développé. La conscience de l’apprentissage tout au long de la vie s’est profondément enracinée dans chaque famille, chaque quartier, chaque établissement de formation, chaque région...

De nombreux exemples remarquables sont apparus parmi les agriculteurs, les travailleurs, les cadres et les enseignants qui se consacrent à l’auto-apprentissage, à la créativité dans leur travail et qui apportent des contributions significatives à la communauté. Il existe également de nombreux modèles exemplaires dans l’application des avancées scientifiques et technologiques, proposant des recherches et des solutions innovantes hautement applicables dans la production et la vie quotidienne.

Plusieurs personnes âgées, grâce à l’auto-apprentissage et à l’application des connaissances et de l’expérience acquises, ont réussi à améliorer leurs conditions de vie, à sortir leur famille de la pauvreté et à contribuer au développement socio-économique de leur localité. De nouveaux modèles émergent, mettant en lumière l’esprit de l’apprentissage sans limite d’âge.

Certains, bien qu’ayant atteint l’âge de soixante-dix ans, poursuivent encore des études supérieures et préparent des thèses de doctorat, uniquement pour donner l’exemple à leurs descendants et les inciter à "Étudier, étudier encore et étudier sans cesse". Comme l’a souligné le Président Hô Chi Minh : "Apprendre pour travailler, pour devenir une personne accomplie, pour devenir un cadre, apprendre pour servir les organisations, servir les classes sociales et le peuple, servir la Patrie et l’humanité" [Hô Chi Minh : Œuvres complètes, ibid., vol.6, p.208]. Cet engagement pour l’éducation a largement contribué aux réalisations majeures de notre pays durant près de quarante ans de Renouveau.

Photo : VNA/CVN

En dépit des résultats obtenus, la mise en œuvre de la préconisation d’apprentissage tout au long de la vie présente encore certaines lacunes et limites. La formation et le perfectionnement se concentrent encore trop sur la quantité au détriment de la qualité. L’auto-apprentissage, l’apprentissage réel et l’éducation continue des cadres et des membres du Parti n’ont pas encore atteint les résultats escomptés. Il existe encore une tendance à apprendre par effet de mode, à privilégier les diplômes sans réellement se baser sur les exigences pratiques, et à éviter les difficultés et les efforts dans l’apprentissage.

Beaucoup ne s’investissent pas dans une réflexion approfondie pour atteindre des sommets dans le domaine scientifique. Le manque de compétences professionnelles, l’individualisme et la dépendance excessive à l’expérience acquise chez une partie des cadres et des membres du Parti affectent la qualité de l’exécution des missions publiques et du service rendu à la population.

Ces lacunes influencent négativement l’esprit d’oser penser, parler, agir et assumer ses responsabilités. Elles freinent la motivation pour l’innovation et la créativité, empêchant l’acquisition d’une base de connaissances suffisante et d’une confiance en soi nécessaire pour proposer et mettre en œuvre des initiatives et des solutions révolutionnaires.

Une partie des cadres, fonctionnaires et travailleurs se contentent des connaissances acquises au sein des écoles et des établissements de formation, ou poursuivent des études uniquement pour obtenir les diplômes requis pour leur avancement professionnel, sans chercher à approfondir leurs compétences, leurs capacités de gestion, leurs connaissances en intégration internationale et leurs aptitudes d’adaptation... Par ailleurs, certains montrent une réticence à apprendre et n’ont aucune conception de l’apprentissage continu et tout au long de la vie. Cela les rend obsolètes, conservateurs et incapables de s’adapter ou de suivre le rythme effréné de la révolution scientifique et technologique de l’ère 4.0 et X.0.

Le pays se trouve face à de nouvelles opportunités et perspectives pour se progresser et "se tenir aux côtés" du monde, conformément au vœu du Président Ho Chi Minh et à l’aspiration de toute la nation. Notre Parti n’a d’autre objectif que de guider le pays et la nation vers une société prospère, où le peuple vit dans l’aisance, la liberté, le bonheur et le développement. Plus que jamais, nous avons besoin de cadres dotés d’une vision stratégique, qui osent penser, parler, agir, assumer leurs responsabilités et se sacrifier pour l’intérêt commun, notamment dans la mise en œuvre de la révolution visant à rationaliser l’organisation de l’appareil d’État pour qu’il soit plus compact, puissant, efficace et performant, avec efficience, efficacité et effectivité, ainsi que dans l’application de la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique, qui porte sur les percées en matière de développement scientifique et technologique, d’innovation et de transformation numérique nationale.

La révolution 4.0 se déroule à une échelle et à une vitesse sans précédent. La montée en puissance de l’économie de la connaissance, de la transformation numérique, de l’économie numérique et de la société numérique entraîne des changements : une partie des contenus enseignés aujourd’hui dans les écoles risque de devenir obsolète et dépassée en l’espace de quelques années. Plus encore, certaines réalités actuelles n’existaient même pas il y a dix ans, et 65% des emplois d’aujourd’hui seront remplacés par la technologie dans les années à venir. Dans un monde complexe, instable et en perpétuelle mutation, les connaissances doivent être continuellement mises à jour.

L’augmentation de l’espérance de vie et la durée prolongée de la retraite imposent aux personnes âgées de continuer à apprendre et à être actives pour ne pas se retrouver en décalage avec la société moderne.

Photo : VNA/CVN

Dans ce contexte, l’apprentissage tout au long de la vie devient une règle de vie incontournable. Il ne se limite pas seulement à permettre à chaque individu de comprendre, s’adapter et ne pas être dépassé face aux mutations rapides du monde actuel, mais contribue aussi à enrichir l’intelligence, à perfectionner la personnalité, à surmonter les difficultés et les défis pour progresser continuellement et s’affirmer dans la société moderne.

Au-delà de cela, l’apprentissage tout au long de la vie est une clé essentielle pour élever le niveau d’instruction de la population, former des ressources humaines qualifiées et stimuler le développement socio-économique. C'est la seule voie possible, une orientation inévitable pour toutes les nations afin d’assurer un développement prospère et durable.

L’apprentissage tout au long de la vie permet à chaque membre de la société d’avoir les moyens et les opportunités de s’accomplir, d’améliorer sa qualité de vie ainsi que celle de sa famille, de sa lignée, de son village, de son quartier et de l’ensemble du pays. Tout cela s’inscrit sous la direction du Parti, sur la voie menant à un pays puissant, démocratique, équitable, civilisé et socialiste, avec un peuple riche.

Ce n’est qu’en promouvant réellement l’apprentissage tout au long de la vie que nous pourrons enrichir notre pensée en idées, solutions et initiatives pour répondre aux exigences urgentes de la réalité, aux défis nouveaux et sans précédent. Cela nous permettra de surmonter définitivement les "goulets d’étranglement" dans les mécanismes et politiques, d’éliminer les formes superficielles d’autocritique et de critique, et de mettre fin à l’inertie et à l’indécision dans la gestion des affaires au sein des localités, administrations et institutions.

Grâce à cela, nous pourrons former une génération de cadres courageux, conscients des lois objectives, capables de réfléchir de manière autonome et de maîtriser leur pensée, qui osent aborder les problèmes issus de la réalité, de la vie dynamique, des exigences du renouveau et des aspirations légitimes du peuple. Des cadres dotés de détermination, prêts à assumer la responsabilité des résultats de leur travail, de leur domaine et de leur secteur d’activité, qui n’hésitent pas à reconnaître leurs erreurs, à les corriger et à répondre de leurs actes devant le peuple et le Parti.

Des cadres capables de se maîtriser eux-mêmes et de gérer efficacement leurs missions, qui osent s’opposer aux privilèges et à la richesse illégitime et, si nécessaire, qui sont prêts à sacrifier leurs intérêts personnels pour le Parti, la Patrie et le peuple. Ainsi, nous pourrons bâtir une équipe de cadres compétents, dotés de solides qualités morales, animés d’une volonté de progrès et d’un désir ardent de développement. Ils oseront penser, agir et assumer la responsabilité de leurs décisions afin de concrétiser les missions révolutionnaires et générer des avancées majeures au service du peuple et du développement du pays.

La construction d’une société apprenante et la promotion de l’apprentissage tout au long de la vie ne peuvent réussir que si chaque citoyen prend conscience de sa responsabilité individuelle dans son propre processus d’apprentissage continu, si chaque cadre et membre du Parti comprend que l’apprentissage tout au long de la vie est une mission révolutionnaire, à laquelle il doit s’engager avec sérieux et une grande autodiscipline.

Grâce à cet apprentissage permanent, chacun pourra pleinement mesurer sa responsabilité dans la construction et la défense de la Patrie à chaque étape et dans chaque contexte spécifique. L’apprentissage tout au long de la vie permet à chacun de développer ses compétences pour maîtriser son destin, organiser sa vie et progresser continuellement. Il contribue également à améliorer la santé, la qualité de vie, la compréhension et la préservation des traditions culturelles nationales, à renforcer la confiance dans l’avenir du pays, dans la justesse des lignes politiques et dans la direction du Parti, tout en nourrissant l’aspiration à un développement national prospère et heureux.

Chaque citoyen doit poursuivre sans relâche l’apprentissage des théories politiques, des compétences professionnelles et techniques, des méthodes de travail, de l’expérience pratique et des capacités de coordination au sein d’un collectif, afin d’améliorer la discipline organisationnelle, d’accroître la productivité et de valoriser la force collective. Chaque cadre et membre du Parti doit s’efforcer d’apprendre les qualités d’un véritable révolutionnaire, d’étudier à travers les livres, d’apprendre des autres et du peuple. Il est essentiel de s’autoformer en permanence, d’actualiser ses connaissances et de participer activement au mouvement de “l’apprentissage numérique”, de diffuser et d’approfondir les connaissances scientifiques et technologiques et numériques. Ils doivent également encourager et inciter leurs proches, leur famille et leur lignée à s’engager dans l’apprentissage tout au long de la vie. L’apprentissage permanent est le moyen d’accomplir toutes les missions confiées par le Parti, la révolution et le peuple.

Chaque comité du Parti, chaque organisation sociopolitique et chaque association professionnelle doit pleinement comprendre que l’objectif principal de l’apprentissage tout au long de la vie est le développement de l’homme socialiste. À partir de cette prise de conscience, il est essentiel de définir les contenus d’apprentissage continu pour les cadres, les membres du Parti et les adhérents, en les associant aux campagnes d’émulation, aux évaluations et aux distinctions honorifiques.

Le Parti et l’État procéderont à une évaluation approfondie et mèneront des études pour promulguer de nouvelles réglementations et procédures, tout en renouvelant les critères d’évaluation, de sélection et de planification sur le personnel. L’objectif est de bâtir une administration publique intègre, solide et entièrement dévouée au service du peuple, tout en protégeant les cadres prêts à ouvrir la voie et à “franchir les barrières” pour promouvoir des avancées au service de l’intérêt commun. Il convient de poursuivre l’amélioration du système éducatif ouvert, flexible et interconnecté, afin d’offrir à chaque citoyen des opportunités d’apprentissage tout au long de la vie et de garantir une formation en adéquation avec les besoins du marché du travail.

Des solutions concrètes doivent être mises en place pour renforcer la sensibilisation de la société au rôle et à l’importance de l’apprentissage continu, ainsi qu’à sa contribution à l’amélioration de la qualité et de la compétitivité des ressources humaines nationales. Il est également crucial d’assurer un suivi rigoureux et un contrôle strict de la mise en œuvre des expérimentations en matière d’innovation et de réforme. Toute difficulté ou tout obstacle rencontré doit être identifié et traité rapidement, avec un soutien et un accompagnement adaptés. Des politiques spécifiques doivent être adoptées pour exonérer de toute responsabilité les cadres impliqués dans des projets pilotes dont les résultats seraient partiellement atteints ou non concluants, ou qui subiraient des pertes en raison de causes objectives et indépendantes de leur volonté.

Nous vivons dans une époque où le savoir, la connaissance et la compréhension permettent à chacun d’exploiter pleinement son potentiel, de saisir les opportunités et de faire face efficacement aux défis pour assurer un développement durable. C’est également une époque où le volume des connaissances humaines croît de manière exponentielle chaque jour. Ce n’est qu’en impliquant l’ensemble du Parti, du peuple et de l’armée, en faisant de l’apprentissage tout au long de la vie une réalité concrète dans chaque foyer et pour chaque individu, et en formant une équipe de cadres qui osent agir, osent parler, osent assumer ses responsabilités, osent se sacrifier, que nous pourrons avancer avec assurance dans une nouvelle ère – celle du développement et de la prospérité sous la direction du Parti.

