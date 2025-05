Thái Binh

La saliculture traditionnelle de Thuy Hai ne manque pas de sel

Riche d'une histoire histoire pluricentenaire, ce métier traditionnel fait partie intégrante de la vie économique et culturelle de la population locale. Le sel de Thuy Hai est réputé pour ses grains purs et son goût non amer grâce à une méthode de production unique transmise de génération en génération.

La reconnaissance du métier de la production de sel de Thuy Hai comme patrimoine culturel immatériel national est une juste reconnaissance des valeurs culturelles, historiques et économiques qu’il apporte.

La fête de Bà Chua Muôi (Dame du Sel) qui s’est déroulée cette année le 11 mai n’est pas seulement l’occasion pour la population locale d’être fière du patrimoine culturel de sa région, mais aussi une opportunité de promouvoir Thuy Hai auprès des touristes de la province et d’ailleurs.

La province de Thai Binh et la population locale s’efforcent de développer le tourisme en lien avec la préservation du patrimoine culturel, en créant les conditions permettant aux touristes de découvrir l’histoire, la culture et la vie des habitants de cette région.

Étant une terre riche en vestiges historiques et culturels célèbres, tels que la pagode Keo, le temple Trân ou encore le sanctuaire de Bà Chua Muôi, Thai Binh se concentre sur le développement du tourisme pour en faire un secteur économique important. En particulier, elle se concentre sur le développement d’espaces et de produits touristiques diversifiés, portant une marque distinctive.

En outre, la province intensifiera les activités de promotion des investissements, développera le marché des touristes vietnamiens et étrangers ; élaborera un plan pour organiser chaque année une Semaine du tourisme dans ses localités et ses sites touristiques ; renforcera le travail de sensibilisation et améliorera la prise de conscience des autorités à tous les niveaux, des secteurs et des couches de la population concernant le développement du tourisme lié à la préservation et à la valorisation des valeurs culturelles traditionnelles, à la protection de l’environnement et à la garantie d’un développement touristique durable.

