Un universitaire souligne deux facteurs clés du potentiel et de la position du Vietnam

La détermination des dirigeants vietnamiens des différentes générations et le dévouement du peuple vietnamien sont deux facteurs clés du potentiel et de la position actuels du Vietnam, selon le professeur associé Nguyên Tuân Anh, actuellement en poste au Département des sciences de la vie de l’Université des sciences et technologies de Hong Kong (HKUST).

S’adressant à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Hong Kong (Chine), à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975-2025), il a expliqué que les dirigeants du pays, à travers les époques, sont restés déterminés à poursuivre la voie choisie, tout en faisant preuve de flexibilité lorsque cela était nécessaire pour s’adapter aux circonstances changeantes.

Par ailleurs, le peuple vietnamien, qu’il vive au pays ou à l’étranger, a toujours été travailleur et innovant, contribuant sans cesse au développement et au progrès de la nation, a-t-il déclaré.

L’universitaire a exprimé son immense fierté pour les progrès remarquables du Vietnam au cours des 50 années écoulées depuis la libération du Sud et la réunification de la nation.

Il a souligné que la transformation significative du Vietnam au cours des cinq dernières décennies a créé des opportunités extraordinaires pour les personnes nées dans la paix, comme lui, leur permettant de poursuivre leurs études et de s’épanouir, tant au Vietnam qu’à l’international.

Interrogé sur la manière dont les leçons tirées de la lutte du Vietnam pour la réunification peuvent être appliquées aux défis contemporains, notamment à l’ère de l’économie numérique et de la quatrième révolution industrielle, Nguyên Tuân Anh a souligné que le Vietnam continuait de compter des dirigeants visionnaires, inspirant un esprit de travail, d’édification et de défense nationale dans tous les secteurs. Il a cité les exemples marquants du président Hô Chi Minh, du général Vo Nguyên Giap et de l’ancienne vice-présidente Nguyên Thi Binh.

La main-d’œuvre actuelle, généralement âgée de 35 à 55 ans, joue un rôle essentiel dans l’avenir du pays. Nguyên Tuân Anh a affirmé qu’il est essentiel pour cette génération de se concentrer sur la formation des jeunes et de leur donner les bases solides pour qu’ils puissent s’épanouir dans les 10 à 20 prochaines années, pleinement équipés pour relever les défis de l’économie numérique et de la quatrième révolution industrielle.

Le professeur associé a également souligné que la victoire historique du 30 avril 1975 avait laissé des leçons inestimables, dont la plus importante est l’esprit d’autonomie et de renforcement personnel dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, l’énergie, la défense nationale et la maîtrise des technologies.

À l’avenir, le Vietnam doit continuer à défendre les principes de relations mutuellement bénéfiques et de respect mutuel avec toutes les nations, quelle que soit leur taille ou leur proximité, afin de s’assurer une position solide dans une économie mondiale de plus en plus interconnectée, a-t-il recommandé.

Par ailleurs, Trân Phuc Hung, un Sino-Vietnamien né et élevé au Vietnam dans les années 1940, a partagé ses réflexions sur la profonde transformation du Vietnam au cours des 50 dernières années. Diplômé de l’Université du Yunnan (Chine) en 1966, il s’est installé dans la province du Hunan, où il a eu l’opportunité de travailler comme traducteur pour des étudiants vietnamiens en formation automobile. Il a rappelé le dévouement et la détermination indéfectibles de ces étudiants pour acquérir les compétences nécessaires à leur retour au pays et à leur contribution à la construction nationale.

En 1975, après son installation à Hong Kong, Trân Phuc Hung a fréquemment voyagé entre Hong Kong et le Vietnam pour des raisons professionnelles et familiales. Il a visité de nombreuses provinces et villes, dont Quang Ninh, Hanoï, Thanh Hoa, Vinh, Hô Chi Minh-Ville, Vung Tàu et Dà Lat, et a été frappé par le développement impressionnant du Vietnam dans les domaines économique, culturel et social au cours des dernières décennies. Il continue de considérer le Vietnam comme sa seconde patrie et garde espoir quant à sa croissance et sa prospérité continues.

