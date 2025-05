Le président biélorusse accueille le SG du Parti, Tô Lâm, en visite d’État en Biélorussie

À l’issue de la cérémonie d’accueil, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, et le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, se sont entretenus. Ensuite, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de signature des accords de coopération et ont rencontré la presse pour annoncer les résultats de leur entretien.

Depuis l’établissement de leurs relations diplomatiques en 1992, le Vietnam et la Biélorussie entretiennent une amitié traditionnelle et une coopération multiforme, marquée par une confiance politique croissante et des échanges réguliers de délégations, notamment de haut niveau.

Les deux pays coopèrent dans de nombreux domaines et ont établi un cadre juridique avec près de 50 documents. Neuf localités de niveau provincial du Vietnam entretiennent des relations d’amitié avec six des sept unités administratives biélorusses de niveau provincial. Sur le plan international, ils se consultent régulièrement et se soutiennent mutuellement dans les forums et mécanismes multilatéraux.

Depuis plus de 30 ans, le Vietnam et la Biélorussie ont su bâtir une relation fondée sur la confiance, l’égalité et le respect mutuel, créant une base solide pour des interactions encore plus étroites dans tous les domaines.

La visite du secrétaire général Tô Lâm constitue un nouvel élan pour approfondir et élargir les relations bilatérales, en définissant les grandes orientations pour renforcer cette belle amitié entre les deux nations

