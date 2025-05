Resserrer l'amitié de plus en plus étroite entre le Vietnam et la Biélorussie

Dans le cadre de leur visite d'État en Biélorussie les 11 et 12 mai, dans l'après-midi du 11 mai (heure locale), le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, et une haute délégation vietnamienne l'accompagnant ont eu une rencontre avec l'Association biélorusse pour l'amitié et les échanges culturels avec les pays étrangers, l'Association d'amitié Biélorussie - Vietnam et d'anciens experts biélorusses ayant aidé le Vietnam.

S'exprimant lors de la rencontre, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a exprimé sa joie et son émotion de rencontrer des camarades et amis biélorusses, dont le cœur était toujours attaché au Vietnam, y compris des experts qui ont consacré beaucoup d'efforts et d'enthousiasme pour soutenir le Vietnam pendant les années difficiles.

Photo : VNA/CVN

Il a souligné que le Vietnam appréciait toujours l’amitié traditionnelle avec la Biélorussie, tout en souhaitant renforcer la coopération entre les deux pays dans tous les domaines. Le peuple vietnamien n’oubliera jamais le soutien ferme et l’aide sincère que le gouvernement et le peuple de l’ex-Union soviétique et de l’actuelle Biélorussie ont apportés au peuple vietnamien dans la lutte passée pour l’indépendance et la réunification nationales ainsi que dans la cause actuelle de l’édification et de la défense nationales.

Le Vietnam apprécie hautement le rôle du peuple dans la promotion et la construction d’un environnement de paix et de stabilité pour le développement ainsi que les efforts et les contributions actives des organisations populaires des deux pays dans la coordination de la mise en œuvre de nombreuses activités d'échange et de projets significatifs, contribuant au renforcement de l'amitié, de la compréhension mutuelle et à la promotion de la coopération entre les peuples des deux pays.

Le chef du Parti a suggéré que l'Association biélorusse pour l'amitié et les échanges culturels avec les pays étrangers et l'Association d'amitié Biélorussie - Vietnam se coordonnent activement avec l'Union des organisations d'amitié du Vietnam et l'Association d'amitié Vietnam - Biélorussie pour continuer à organiser des activités d'échange plus diversifiées et plus approfondies, attirant davantage de participation de tous les composants, des scientifiques, des entreprises et surtout les jeunes, les aidant à se comprendre et à tisser des liens de plus en plus étroits Vietnam - Biélorussie. Les associations et les fédérations d'associations favorisent les activités de présentation et servent de pont pour des universités, des organisations professionnelles et des entreprises des deux pays de construire des relations de coopération dans les domaines de l'éducation-formation, de la culture, du commerce-investissement, etc.

Tô Lâm a souligné que les organisations populaires étaient des facteurs importants dans la préservation de l'histoire et la transmission aux générations futures de l'amitié inébranlable et loyale et de la coopération étroite Vietnam - Biélorussie.

Le même jour, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, et la haute délégation vietnamienne sont allés visiter et fleurir le Monument de la Victoire à Minsk. C'est ici que les Biélorusses ainsi que les touristes du monde entier viennent rendre visite et se souvenir de ceux qui sont morts pendant la Grande Guerre patriotique.

VNA/CVN