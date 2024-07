Belgique : une bombe de la Seconde Guerre mondiale désamorcée à Courtrai

Des ouvriers avaient découvert la bombe, de fabrication américaine, à midi, lors de travaux sur un chantier. L'engin explosif date de la Seconde Guerre mondiale et avait dû être larguée par un avion. Il fait 1m40 de diamètre. Le désamorçage a débuté vers 16h30. La bombe étant déjà stabilisée et dans un bon état, les démineurs ont pu immédiatement commencer le travail. Les trafics ferroviaire, aérien et automobile, qui ont été interrompus, ont pu reprendre librement vers 17h15, et les riverains qui avaient été évacués ont pu regagner leur domicile, rapportent des médias belges.

APS/VNA/CVN