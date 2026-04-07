Le tournoi de beach-volley de Dà Nang dans les starting-blocks

Le tournoi de beach-volley de Dà Nang se déroulera pour les visiteurs et les résidents locaux au jardin de la plage d’Ariyana de 18h à 21h30 entre le 9 et le 12 avril.

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Photo : VNS/CVN

La compétition se déroulera dans cinq catégories : élite masculine 2x2, moyenne masculine 2x2, féminine 2x2, mixte 2x2 et mixte 4x4, avec une dotation totale de 62 millions de dôngs (2.400 dollars). Le tournoi sera organisé selon les règles officielles de la Fédération internationale de volleyball.

Les inscriptions et les tirages au sort auront lieu à partir de 18h le 9 avril. Des DJ sets et des performances musicales animeront le tournoi, qui proposera également d’autres jeux et un espace dédié aux enfants.

Les organisateurs de l’événement ont indiqué que les frais d’inscription pour le plus grand tournoi de beach-volley du pays débutent à 100.000 dôngs, proposant des matchs sur le sable aussi bien pour les athlètes d’élite que pour les joueurs débutants.

Ils mettront en vente des billets visiteurs à partir de 100.000 dôngs (environ 4 dollars) par jour, ou 200.000 dôngs (8 dollars) pour un pass de trois jours.

Le Centre de congrès Ariyana de Dà Nang, une destination majeure de cette ville balnéaire du Centre du pays, a reçu le prix ASEAN MICE Venue Award pour 2026, ce qui promet une année fructueuse pour le tourisme à Dà Nang.

Le beach-volley et d’autres sports côtiers sont des activités de loisirs très prisées des vacanciers pendant les vacances d’été à Dà Nang, qui compte 17 plages.

La ville a désigné le golf et le tourisme d’affaires (MICE) comme deux atouts majeurs pour attirer les visiteurs.

En 2024, une démonstration impressionnante de footvolley - une forme de football jouée dans le style du volley-ball et originaire du Brésil - a été réalisée sur une plage de la ville par une équipe de légendes du football brésilien lors du Festival de football Brésil - Vietnam.

Le beach-volley est l’un des sports les plus populaires de la région, avec le parapente, le parachute ascensionnel, le beach soccer, le surf, le kayak et le cerf-volant.

Le week-end dernier, la ville a organisé la Semaine du tourisme de Dà Nang à Hô Chi Minh-Ville. Ce programme de promotion touristique visait à attirer des visiteurs vietnamiens et internationaux à Dà Nang.

VNA/CVN