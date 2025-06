Le secrétaire général Tô Lâm exhorte Hanoï à forger une nouvelle vision

Hanoï doit façonner une vision nouvelle pour cette nouvelle ère, visant à se transformer en une ville créative où les talents innovants, les idées nouvelles et les technologies émergentes sont prioritaires et promus, a déclaré lundi 16 juin le secrétaire général du Parti, Tô Lâm.

Dans son allocution prononcée lors d’une séance de travail avec des représentants du Comité permanent du Comité municipal du Parti, il a salué les efforts considérables, la détermination à innover et à créer, ainsi que les actions efficaces menées récemment par le Comité municipal du Parti, le Conseil populaire et le Comité populaire.

En tant que centre administratif, politique, économique, culturel et scientifique du pays, Hanoi doit prendre l’initiative et se montrer plus proactive et audacieuse dans la rationalisation de son appareil administratif, non seulement pour répondre aux exigences internes, mais aussi pour donner l’exemple et inspirer les efforts de réforme à travers le pays, a-t-il déclaré.

Bien que Hanoï ne soit pas soumise aux fusions d’unités administratives provinciales, elle ne peut et ne doit pas rester en marge du processus, a-t-il poursuivi.

En tant que capitale, Hanoï doit se fixer des objectifs et des normes plus élevés, ainsi que des aspirations de développement plus ambitieuses, afin de contribuer significativement aux objectifs du pays, a-t-il souligné, ajoutant qu’elle devrait rapidement achever sa restructuration selon le modèle de gouvernement local à deux niveaux, conformément à l’esprit de la Résolution n°60 et de la Conclusion n°150 du Politburo.

La restructuration doit respecter les principes de rationalisation, d’efficacité, de transparence et de bon fonctionnement, avec un encadrement cohérent de la ville jusqu’à la base, a-t-il indiqué, demandant au Comité municipal du Parti d’accorder une attention particulière au bon placement du personnel après la réorganisation.

Le leader du Parti a exhorté Hanoï à établir une nouvelle identité économique fondée sur le savoir, la technologie et l’innovation, soulignant que les industries créatives, la fintech, la logistique intelligente, les soins de santé et l’éducation de haute qualité, ainsi que le tourisme expérientiel doivent devenir des moteurs de croissance clés.

La ville devrait prendre des mesures audacieuses pour explorer de nouveaux modèles de développement, en considérant l’économie nocturne comme partie intégrante de la diversité culturelle et de consommation, en promouvant les économies circulaires et vertes comme un engagement responsable pour l’avenir et en adoptant le modèle urbain créatif comme moteur de l’innovation sociale, a-t-il indiqué.

Les zones clés devraient être réorganisées non seulement pour accélérer la croissance, mais aussi pour devenir des pôles d’attraction des talents, où chercheurs, entrepreneurs, artistes et designers peuvent profiter d’une qualité de vie élevée tout en progressant dans leur carrière, a-t-il ajouté.

La vision de développement de Hanoï devrait aller au-delà du leadership national et aspirer à devenir une ville dynamique et pionnière en Asie, à la hauteur de son riche héritage millénaire, a-t-il déclaré.

Il a ordonné à la capitale de restructurer son espace de développement vers l’ouverture, la croissance polycentrique et l’intégration régionale, lui permettant ainsi de piloter le développement du pays. Il a souligné la nécessité pour Hanoï de mettre en œuvre des mécanismes, des politiques, une planification et des mesures de décentralisation adaptés, ainsi que des modèles de gouvernance urbaine spécifiques, afin de permettre à chaque zone de se développer de manière autonome, avec son propre attrait et sa propre vitalité.

Il est essentiel de rétablir un système d’infrastructures diversifié et intégré, ne se limitant pas aux rocades et aux voies rapides, mais s’appuyant sur une vision à long terme pour un réseau de transport pleinement intégré dans la région de la capitale.

Hanoï devrait transformer ses zones rurales, qui ne sont plus de simples zones de soutien urbain, en ceintures vertes intelligentes alliant une agriculture sûre et de haute technologie à la préservation de l’écologie et des paysages, à la culture villageoise traditionnelle et à l’expérimentation de modèles d’économie circulaire, d’agriculture expérientielle et de tourisme local, a-t-il déclaré.

En tant que cœur de la région de la capitale, Hanoï doit également mener des programmes de coopération interprovinciale dans les domaines de la logistique, de l’éducation, de la transformation numérique, du tourisme, de l’économie verte et de l’économie circulaire, dans un nouveau cadre administratif et économique, se positionnant ainsi comme le noyau de la construction d’un écosystème de développement régional partagé.

Le secrétaire général Tô Lâm a demandé aux autorités municipales de prendre des mesures pour lever proactivement les obstacles institutionnels qui entravent la croissance des entreprises privées, notamment les questions liées à l’accès au capital et au foncier, aux procédures d’investissement, aux appels d’offres, à la location foncière et à l’innovation technologique.

Hanoï devrait être développé comme un centre d’innovation, de finance, de technologie et de culture, imprégné de l’identité unique du Vietnam tout en étant profondément intégré au réseau urbain mondial, façonnant ainsi l’image d’une capitale verte, intelligente, vivable et attractive au niveau international, a-t-il conclu.

