Australie : un homme tué dans l'accident d'un avion léger dans le Territoire du Nord

Un homme est décédé et une femme a été hospitalisée après l'accident d'un avion léger dans le Territoire du Nord de l'Australie. L'homme de 63 ans et la femme de 29 ans étaient les seuls occupants de l'appareil lorsqu'il s'est écrasé dimanche 12 janvier dans une zone de plaisance, située à environ 50km au sud-est de Darwin.

La police, les pompiers et les services d'urgence du territoire ont déclaré dans un communiqué publié dimanche soir que l'accident avait été signalé à la police vers 10h20 heure locale. Les services d'urgence ont été déployés sur les lieux où le pilote, âgé de 63 ans, a été retrouvé décédé à l'intérieur de l'épave. La femme a pu être extraite indemne par une équipe d'hélicoptères et a été transportée à l'hôpital pour y être examinée. Selon les journaux de News Corp Australia, l'appareil était un ultra-léger motorisé (ULM) et un témoin l'avait vu voler à basse altitude peu avant l'accident. Un témoin a affirmé qu'il s'était écrasé dans les eaux du barrage de Fogg, infesté de crocodiles et de pythons d'eau. La police du territoire a établi une scène de crime sur le site de l'accident et a ouvert une enquête sur l'incident.

Xinhua/VNA/CVN