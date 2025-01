Un feu de forêt ravage 3.500 hectares d'un parc national en Argentine

>> Premier gros incendie de l'année dans le Sud de la France : 600 ha brûlés

>> Un feu de forêt fait cinq morts dans le Sud-Est de la Turquie

>> Grèce : colère après un incendie sur l'île d'Hydra déclenché par des feux d'artifice

"Après plusieurs vols de reconnaissance, le périmètre de l'incendie a été mis à jour avec plus de précision, évaluant la zone touchée à 3.527 hectares", a indiqué l'administration du parc dans un communiqué. La zone, a-t-elle précisé, était enveloppée de fumée vendredi matin 10 janvier, laquelle s'est propagée aux vallées voisines et a empêché les opérations aériennes pour combattre l'incendie. L'accès à la zone du Circuito Cascada los Alerces depuis Los Rapidos restera sous conditions pendant le week-end, n'autorisant que les véhicules autorisés des institutions officielles et des résidents locaux, a-t-elle ajouté. Créé en 1934, le parc national de Nahuel Huapi s'étend sur 710.000 hectares dans les provinces méridionales de Neuquen et de Rio Negro. Premier parc national d'Argentine, il protège les écosystèmes andins du nord de la Patagonie, les bassins hydrographiques, la faune et un patrimoine culturel diversifié.

Xinhua/VNA/CVN