Hongrie

L'interruption du transport du gaz affecte la compétitivité de l'UE

Les prix du gaz naturel en Europe ont augmenté de 20 % depuis que l'Ukraine a cessé d'acheminer du gaz naturel russe à travers son territoire, a déclaré le 7 janvier le ministre hongrois des Affaires étrangères et du Commerce, Peter Szijjarto.

L'Ukraine a interrompu l'acheminement du gaz naturel russe vers l'Europe le 1er janvier, suite à l'expiration d'un accord de cinq ans portant sur le transport. Dans un message publié sur Facebook, M. Szijjarto a attribué l'augmentation des prix du gaz naturel à des "réductions artificielles de l'offre", résultant de décisions politiques et de sanctions. La compétitivité de l'Union européenne (UE) a beaucoup souffert, a déclaré M. Szijjarto, ajoutant que les prix du gaz naturel plus élevés que ceux payés par les concurrents mondiaux étaient en cause. La Hongrie, qui importe du gaz naturel par de multiples voies, a réussi à maintenir un approvisionnement énergétique sûr. M. Szijjarto a souligné l'importance stratégique du gazoduc Turkish Stream. Sans ce gazoduc, a-t-il expliqué, la Hongrie "se trouverait dans une position extrêmement difficile, car elle est un pays enclavé".

