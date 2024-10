Un accident d'avion en Indonésie fait quatre morts

Heriyanto, chef du bureau de recherche et de sauvetage de Gorontalo, a déclaré que l'avion de type PK SMH s'est écrasé après avoir perdu le contact avec les officiers de Makassar AirNav. Il a décollé de l'aéroport de Djalaluddin Gorontalo à 7h30, en direction de l'aéroport de Bumi Panua Pohuwato. Cependant, il a perdu le contact et se serait écrasé près de l'aéroport de Bumi Panua Pohuwato, a-t-il noté. Les quatre victimes, dont un pilote, un copilote, un ingénieur et un passager, ont été retrouvées mortes. La cause de l'incident fait toujours l'objet d'une enquête.

VNA/CVN