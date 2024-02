Malaisie : deux morts confirmés suite au crash d'un avion léger

>> La Malaisie met en garde contre de fortes pluies prolongées dans de nombreux États

>> Un glissement de terrain fait un mort et quatre personnes ensevelies

Les deux victimes sont des Malaisiens âgés de 30 et 42 ans et sont décédées sur le lieu de l'incident, a déclaré le chef de la police de Selangor, Hussein Omar Khan, dans un communiqué publié mardi 13 février en fin de journée. "La police demande l'aide de ses amis, des pompiers, de la CAAM (l'Autorité de l'aviation civile de Malaisie) et des unités aériennes, de K9 (des unités canines) et de la police scientifique pour contribuer à l'enquête. Les familles des victimes ont été contactées pour se présenter à l'unité médico-légale de l'hôpital Tunku Ampuan Rahimah, à Klang, pour identification", a-t-il ajouté. La CAAM a confirmé mardi après-midi 13 février que deux personnes, dont un pilote, se trouvaient à bord d'un avion léger qui s'est écrasé dans une plantation de palmiers à huile près de la ville de Kapar, dans l'État de Selangor.

Xinhua/VNA/CVN