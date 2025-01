Yémen : le bilan de l'explosion d'une station-service monte à 17 morts

Au moins 17 personnes ont été tuées et 74 blessées, dont 50 grièvement, dans l'explosion d'une station-service dans la province yéménite d'Al-Bayda (Centre), ont déclaré dimanche 12 janvier les autorités sanitaires.

L'explosion s'est produite samedi 11 janvier dans le district d'Al-Zahir, où les équipes médicales et d'urgence poursuivent les opérations de recherche en vue de retrouver d'éventuels disparus, ont indiqué les autorités sanitaires dans un bref communiqué. Aux premières heures de dimanche 12 janvier, une station-service et un réservoir d'essence ont explosé dans le gouvernorat d'Al-Bayda au Yémen. Un précédent bilan faisait état de huit morts. Les médias yéménites ont rapporté que l'incendie avait causé d'importants dégâts matériels aux véhicules et bâtiments situés à proximité de la station-service.

APS/VNA/CVN