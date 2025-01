Libye : le bilan de l'accident de bus s'alourdit à 23 morts et cinq blessés

Le bilan de l'accident de la circulation survenu dimanche 12 janvier à proximité du village d'Abou Qurain, dans la région d'Al-Loud, dans l'Est de la Libye, est monté à 23 morts et cinq blessés, a rapporté l'Agence de presse officielle libyenne, révisant un précédent bilan du ministère de la Santé qui faisait état de huit morts et 20 blessés.

Selon Mohammed Al-Jali, un responsable local, l'hôpital du village aurait reçu sept corps et un blessé, tandis que les hôpitaux des municipalités de Hun et Waddan, situées dans le district de Jufra, ont reçu 16 corps et quatre blessés. Le bus impliqué dans l'accident circulait sur une autoroute entre Jufra et Tripoli, selon le rapport. Les autorités judiciaires et sécuritaires enquêtent pour déterminer les causes de l'incident, a noté le rapport.

Xinhua/VNA/CVN