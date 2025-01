Bolivie : des pluies torrentielles font 16 morts et des milliers de sinistrés

>> Bolivie : fermeture d'écoles en raison des fumées dégagées par d'immenses feux

>> Bolivie : des inondations font trois morts

>> Bolivie : 14 morts lors d'une collision frontale dans le Sud-Ouest

"Seize personnes ont perdu la vie" depuis novembre, a indiqué le vice-ministre de la Défense civile, Juan Carlos Calvimontes, lors d'une conférence de presse. Parmi les dernières victimes figurent deux bébés de six et huit mois, morts mardi 7 janvier à La Paz et à Santa Cruz (Est). Les départements de Cochabamba (Centre) et de Chuquisaca (Sud-Est) ont été les plus durement touchés par les intenses pluies, avec cinq décès chacun. Au total, 5.133 familles ont été affectées par les intempéries, tandis que 10.880 autres en ont subi les conséquences de manière indirecte, selon le gouvernement. À La Paz, où se trouvent les pouvoirs exécutif et législatif, la municipalité a enregistré neuf heures consécutives de pluie entre mardi soir et mercredi matin 8 janvier. Les fortes précipitations ont entraîné le débordement de rivières. Aucun blessé n'a toutefois été signalé. La dernière saison des pluies en Bolivie avait fait plus de 50 morts, selon le gouvernement.

APS/VNA/CVN