Dix morts dans une catastrophe aérienne en Colombie

>> Népal : au moins 67 morts dans la catastrophe aérienne la plus meurtrière en 30 ans

>> Colombie : huit morts dans un accident d'hélicoptère dans l'Est du pays

>> Deuil national en République de Corée après la pire catastrophe aérienne de son histoire

L'avion, exploité par la compagnie Pacifica Travel, avait été porté disparu mercredi 8 janvier alors qu'il se dirigeait vers Medellin. Il s'est écrasé dans une zone rurale d'Urrao, une municipalité du département d'Antioquia. Deux membres d'équipage et huit passagers se trouvaient à bord au moment de l'accident. "Malheureusement, il n'y a pas de survivants. Nous avons 37 personnes qui travaillent sur place et nous accélérons la deuxième étape, qui consiste à récupérer les corps et à nous coordonner avec la police judiciaire", a déclaré Carlos Rios Puerta, directeur du Département de gestion des risques d'Antioquia. Des conditions météo défavorables compliquent le processus de récupération, qui doit être mené au sol sans l'aide d'hélicoptères. "Nous faisons tout notre possible pour que ce processus soit aussi rapide et efficace que possible", a assuré M. Puerta. Pacifica Travel a publié un communiqué exprimant son engagement à soutenir les familles des victimes. "Nous serons à leurs côtés à tout moment, leur fournissant une assistance et répondant à tous les besoins découlant de cet événement tragique".

Xinhua/VNA/CVN