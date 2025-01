Australie : un randonneur survit pendant deux semaines en cueillant des baies

Hadi Nazari, un étudiant de 23 ans, a raté un rendez-vous avec des amis le 26 décembre sur un sentier exigeant dans la région du Mont Kosciuszko, le point culminant de l'Australie (2.228 m) au Sud-Ouest du pays, parce qu'il s'était arrêté pour prendre des photos. Il n'a été récupéré par un hélicoptère de la police que mercredi soir 8 janvier, quasiment deux semaines plus tard, après que des randonneurs l'ont entendu appeler à l'aide."Il a pu s'hydrater grâce aux cours d'eau et aux ruisseaux là-haut dans les hautes terres, et a également cherché des baies", a raconté le surintendant de police Andrew Spliet jeudi 9 janvier. "Il a vu un refuge là-haut, où il y avait deux barres de muesli. Et c'est à peu près tout ce qu'il a mangé ces deux dernières semaines", ajouté le policier à la chaîne de télévision nationale ABC. Le sentier emprunté, à travers les "Snowy Mountains" (Montagnes enneigées) est l'un des plus difficile du pays, avec une végétation épaisse, des vents forts et des températures basses la nuit, y compris l'été.

APS/VNA/CVN