Espagne : la croissance du PIB a ralenti à 0,6% au troisième trimestre

La croissance économique espagnole a atteint 0,6% au troisième trimestre, en léger ralentissement par rapport au trois mois précédents, selon une première estimation publiée mercredi 29 octobre par l'Institut national des statistiques (INE).

Ce chiffre place toutefois l'Espagne en bonne position pour atteindre les 2,7% de croissance attendus en fin d'année par le gouvernement du Premier ministre socialiste, Pedro Sánchez.

Au deuxième trimestre la croissance avait atteint 0,8% et 0,6% entre janvier et mars, notamment grâce à une forte progression de la consommation des ménages et de l'investissement des entreprises, sans compter l'activité touristique.

Le chiffre annoncé mercredi par l'INE, malgré un léger ralentissement, confirme le dynamisme de la quatrième économie de la zone euro, alors que les analystes de FactSet attendaient seulement une croissance de 0,1%.

L'époque où l'Espagne subissait la crise de 2008 et ses contrecoups - avec un chômage frôlant les 27% début 2013 - puis une chute brutale de l'activité lors de la pandémie de COVID semble désormais loin.

Le pays profite actuellement de la manne apportée par le tourisme (plus de 22 millions de visiteurs étrangers rien qu'en juillet en août), de l'investissement des entreprises, notamment étrangères à Madrid, ainsi que de la consommation des ménages.

Cette santé qui suscite l'admiration des voisins européens lui permet d'afficher un taux de chômage quasiment au plus bas depuis 2008 (mais toujours le plus élevé dans l'UE), à 10,45% au troisième trimestre, et un déficit tout près des limites autorisées par Bruxelles.

L'inflation s'établissait, elle, à 3% en septembre sur un an, selon l'INE.

