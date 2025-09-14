Au moins 45 Palestiniens tués alors que les forces israéliennes intensifient leurs opérations à Gaza

Au moins 45 civils palestiniens ont été tués samedi 13 septembre, dont 29 dans la ville de Gaza, par des tirs et des bombardements israéliens dans différentes zones de la bande de Gaza, selon des sources médicales citées par l'agence de presse officielle WAFA.

Photo : Xinhua/VNA/CVN

L'agence de défense civile de Gaza a accusé Israël de prendre pour cible des écoles abritant des personnes déplacées et des immeubles résidentiels bondés, tuant des dizaines de personnes et en blessant des centaines d'autres. Dans un communiqué, elle a déclaré que l'armée cherche à vider la ville en procédant à sa "destruction totale".

Le même jour, le service de presse du gouvernement de Gaza, dirigé par le Hamas, a déclaré dans un communiqué que depuis le début de son offensive terrestre le 11 août, l'armée israélienne a détruit plus de 1.600 immeubles résidentiels et 13.000 tentes abritant des familles déplacées, contraignant plus de 350.000 personnes à fuir l'est de la ville de Gaza vers le centre et l'ouest.

Le porte-parole de l'armée israélienne, Avichay Adraee, a déclaré samedi que plus de 250.000 habitants avaient quitté la ville de Gaza "pour leur sécurité". Il a exhorté les civils à emprunter la route Al Rashid pour se rendre dans la "zone humanitaire" d'Al-Mawasi, dans le sud de la bande de Gaza, ou dans les "zones désertées" du centre de la bande de Gaza. Il a déclaré que la ville de Gaza était devenue "une zone de combat dangereuse" et que l'armée est déterminée à y vaincre le Hamas.

Ahmed al-Farra, chef du service pédiatrique du complexe médical Nasser à Gaza, a mis en garde samedi contre de graves pénuries de matériel médical et d'aliments thérapeutiques. Il a déclaré à Xinhua que le nombre d'enfants souffrant de malnutrition a dépassé la capacité de l'hôpital et que le nombre de décès va certainement augmenter.

L'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA) a qualifié la situation à Gaza de "catastrophique".

"Les frappes aériennes se poursuivent partout, y compris sans avertissement préalable. Presque à chaque instant, une maison est bombardée. C'est terrifiant", a déclaré l'UNRWA dans un communiqué. "Les gens n'ont nulle part où aller... Il n'y a aucun endroit sûr. Cette guerre doit cesser."

La guerre a commencé le 7 octobre 2023, lorsque des combattants du Hamas ont lancé une attaque dans le sud d'Israël, tuant 1.200 personnes et prenant environ 250 otages, selon les chiffres israéliens. La campagne menée ensuite par Israël dans la bande de Gaza a tué près de 65.000 Palestiniens, selon les autorités sanitaires de l'enclave.

