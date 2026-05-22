Au Japon, le pho vietnamien fait sensation à la cantine de l’Université Kanda

Dans le cadre d’un programme encourageant les étudiants à découvrir les cultures culinaires du monde, Kanda University of International Studies a introduit le pho vietnamien au menu de son restaurant universitaire pendant deux semaines à compter du 18 mai.

>> À Hô Chi Minh-Ville, la gastronomie s’impose comme moteur majeur du tourisme

>> La cuisine vietnamienne figure parmi les plus séduisantes au monde

>> Les saveurs authentiques du Nord du Vietnam séduisent Portland

>> Festival gastronomique de Dà Nang 2026 : une symphonie culinaire au bord de la mer

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam est déjà familier aux étudiants de l’établissement, qui dispose d’un département de vietnamien et organise chaque année un concours d’éloquence en vietnamien. Toutefois, c’est la première fois que le célèbre plat vietnamien est proposé au sein de la cantine universitaire.

Pour recréer l’ambiance de la gastronomie de rue vietnamienne, les organisateurs ont décoré la cantine avec des lanternes, des tabourets en plastique, des chariots de snacks et des petites échoppes traditionnelles. Un espace spécial a également été aménagé afin de répondre à l’affluence des amateurs de pho.

Sato Yuta, le chef chargé de préparer le pho, a expliqué avoir appris la recette vietnamienne avant de l’adapter progressivement au goût japonais. Selon lui, l’arôme de la sauce de poisson et la richesse du bouillon constituent les caractéristiques essentielles de ce plat emblématique.

Au départ, de nombreux étudiants goûtaient le pho par curiosité. Désormais, le stand attire chaque midi de longues files d’attente. L’étudiante Fafa Moroi a confié apprécier particulièrement la texture souple des nouilles ainsi que le parfum du bouillon. Elle estime que les cuisines japonaise et vietnamienne accordent toutes deux une grande importance aux saveurs du bouillon, tout en soulignant l’originalité du pho vietnamien grâce au goût de viande mijotée et aux épices parfumées.

En quelques jours seulement, le pho est devenu l’un des plats les plus populaires de la cantine universitaire. À travers cette initiative, l’université espère non seulement faire découvrir la gastronomie vietnamienne, mais aussi encourager les étudiants à s’intéresser davantage à la langue et à la culture vietnamiennes.

VNA/CVN