ATP : Mpetshi Perricard surprend Tommy Paul à Brisbane, Humbert chute d'entrée

Giovanni Mpetshi Perricard, 67 e mondial, a bien commencé sa saison 2026 en venant à bout de l'Américain Tommy Paul (20 e ) 7-6 (7/2), 3-6, 7-6 (8/6), mardi 6 janvier au premier tour du tournoi de Brisbane, que n'a en revanche pas franchi le Messin Ugo Humbert (36 e ).

>> Djokovic en quart au Masters 1000 de Shanghai, pour la 11e fois

>> ATP 250 de Bruxelles : à domicile, le Belge Collignon rejoint les demi-finales

>> ATP 500 de Bâle : Fonseca domine Davidovich et remporte son deuxième titre

Photo : AFP/VNA/CVN

Mpetshi Perricard (22 ans), qui avait terminé l'année 2025 sur trois défaites au premier tour, aura l'occasion d'aller plus loin encore dans ce premier tournoi de l'année, préparatif à l'Open d'Australie (18 janvier-1er février), puis qu'il affrontera au 2e tour l'Australien Rinky Hijikata (111e et issu des qualifications), ou un compatriote de celui-ci, Adam Walton (77e et bénéficiaire d'une invitation).

Pour sa part, Paul reprenait la compétition à Brisbane après plusieurs mois d'absence : il n'avait plus joué depuis sa défaite au troisième tour de l'US Open face à Alexander Bublik (actuel 11e).

Parti en trombe contre Cameron Norrie (28e), Ugo Humbert n'a pas réussi à rejoindre Mpetshi Perricard au deuxième tour, s'inclinant 1-6, 7-6 (8/6), 7-5 contre le Britannique après une bagarre de plus de deux heures et demie.

Le gaucher lorrain devrait disputer l'ATP 250 d'Adelaïde (12-17 janvier) avant de mettre le cap sur Melbourne pour l'Open d'Australie, dont il avait atteint les huitièmes de finale en 2025.

Qualifié dès lundi pour le deuxième tour, Quentin Halys (91e) affrontera l'Américain Brandon Nakashima (33e), qui a surpris mardi 6 janvier 7-6 (7/4), 6-4 la deuxième tête de série du tournoi de Brisbane, l'Espagnol Alejandro Davidovich (14e).

AFP/VNA/CVN



