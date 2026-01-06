JO-2026 : les biathlètes en fête, Laffont et Ledeux dans le flou

Les biathlètes en réussite, Clément Noël en forme, Guillaume Cizeron et Laurence Fournier Beaudry en harmonie mais Tess Ledeux et Perrine Laffont dans le flou... Où en sont les meilleurs Français à un mois des Jeux olympiques d'hiver de Milan Cortina (6-22 février) ?

Photo : AFP/VNA/CVN

Passée tout près du gros globe de cristal en 2024-2025, Lou Jeanmonnot est devenue la figure de proue de l'équipe de France féminine de biathlon, très ambitieuse sur le site olympique en altitude d'Anterselva. Durant le premier tiers de la saison de Coupe du monde, la Jurassienne de 27 ans est montée en puissance, résistant notamment à la pression de l'étape à domicile, au Grand-Bornand, avec deux victoires et une deuxième place.

Photo : AFP/VNA/CVN

Ses partenaires Camille Bened, Océane Michelon et Justine Braisaz-Bouchet ont également décroché des places sur le podium. Julia Simon, après un mois de suspension, conséquence d'une condamnation pour vol et fraude à la carte bancaire, s'en est, elle, approchée.

Eric Perrot, de son coté, s'est affirmé à 24 ans comme le leader des Bleus derrière lequel Quentin Fillon Maillet, héros de Pékin-2022 avec ses cinq podiums dont deux titres, et Emilien Jacquelin ont également décroché des médailles en début de saison.

Patinage : Cizeron et Fournier Beaudry fin prêts



Inoubliable champion olympique en 2022 aux côtés de Gabriella Papadakis, Guillaume Cizeron a surpris en début d'année en annonçant son retour à la compétition avec une nouvelle partenaire, Laurence Fournier- Beaudry, Canadienne récemment naturalisée française.

Les deux patineurs ont réussi leur première sortie sur la scène internationale mi-octobre en remportant le Grand Prix de France à Angers, malgré une chute dans leur danse rythmique, laissant entrevoir un potentiel prometteur à l'approche des JO. Début décembre, ils ont terminé deuxièmes lors du Grand Prix de Nagoya au Japon derrière les Américains Madison Chock et Evan Bates, leurs rivaux N.1 pour le titre olympique. Ils seront favoris des Championnats d'Europe à Sheffield (12-18 janvier).

Photo : AFP/VNA/CVN

Ski alpin : Clément Noël sur la bonne voie

Unique champion olympique en titre pour le ski alpin français, le slalomeur Clément Noël défendra sa couronne à Bormio, site des épreuves masculines.

Dans une discipline très dense, sans leader incontestable, le skieur de Val d'Isère a glané deux médailles d'argent en Coupe du monde. Ses coéquipiers Paco Rassat, vainqueur du slalom de Gurgl, et Steven Amiez ont également une carte à jouer en Italie. Côté vitesse, les Français enchaînent les places d'honneur (trois 4e places, deux 5e places) et espèrent faire mieux aux Jeux.

Ski acrobatique: incertitude pour Ledeux et Laffont

Têtes d'affiche du ski acrobatique ces dernières années avec des médailles olympiques et mondiales à foison, Tess Ledeux (slopestyle et big air) et Perrine Laffont (bosses) restent parmi les meilleures de leurs disciplines, à condition d'être en pleine possession de leurs moyens.

Victime d'une commotion cérébrale en mars à Tignes, Tess Ledeux a renoncé aux Mondiaux-2025 dans la foulée et, insuffisamment remise, n'a pas repris la compétition depuis.

Perrine Laffont s'est blessée le 8 décembre à Ruka (Finlande) lors de la première étape de Coupe du monde, sur l'épreuve parallèle au lendemain de sa deuxième place sur les bosses. Elle est à l'arrêt depuis pour soigner cette contusion osseuse.

La Pyrénéenne, de passage au Stade toulousain pour sa rééducation, s'est voulue rassurante, indiquant sur Instagram que "le genou va bien" et que "la prépa olympique suit son cours".

Toutefois, ni elle, ni Ledeux ne participeront à la reprise de la Coupe du monde le week-end prochain en Amérique du Nord.

Et aussi : la surprise Loubineaud, la confirmation Harrop

La France n'a jamais décroché de médaille olympique en patinage de vitesse, mais dispose d'une équipe masculine affutée, emmenée par sa locomotive Timothy Loubineaud.

Vainqueur sur 5.000 mètres en début de saison à Salt Lake City (Utah) avec le record du monde à la clé, le Girondin a enchaîné avec une 2e place sur 5.000 m à Hamar (Norvège) et une 3e place sur 10.000 m à Heerenveen, le temple de la discipline aux Pays-Bas.

En ski alpinisme, nouveauté des JO-2026, deux Français figureront parmi les favoris: Emily Harrop, lauréate des sept sprints - épreuve olympique - au programme de la Coupe du monde l'hiver dernier, et Thibault Anselmet, vice-champion du monde de sprint.

En snowboardcross, Léa Casta a étrenné son gros globe de cristal 2025 par une victoire à Cervinia (Italie). La Haute-Savoyarde vise maintenant un premier titre olympique en Italie où elle fêtera son 20e anniversaire le 10 février.

