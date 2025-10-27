icon search
ATP 500 de Bâle : Fonseca domine Davidovich et remporte son deuxième titre

Le Brésilien Joao Fonseca (46e joueur mondial) a remporté à 19 ans le deuxième titre de sa carrière sur le circuit principal en dominant dimanche 26 octobre en finale du tournoi ATP 500 de Bâle l'Espagnol Alejandro Davidovich (18e) 6-3, 6-4.

Joao Fonseca à Bâle le 26 octobre. 
Photo : AFP/VNA/CVN

Tombeur plus tôt dans le tournoi suisse du tenant du titre, le Français Giovanni Mpetshi Perricard, Fonseca devient le deuxième plus jeune lauréat d'un ATP 500, la troisième catégorie de tournois après les Grands Chelems et les Masters 1000, après Carlos Alcaraz à Rio de Janeiro et Barcelone en 2022.

Agressif au retour, Fonseca a immédiatement breaké l'Espagnol de 26 ans, qui a constamment couru après le score, bousculé par le service surpuissant du Brésilien et son coup droit redoutable.

De nouveau breaké d'emblée dans le deuxième set, Davidovich, toujours mené, a écarté une première balle de match à 5-3, avant de s'incliner après 1h26 de match.

Grâce à ce titre, le deuxième après celui de Buenos Aires sur terre battue en février, Fonseca, vainqueur à la fin de l'année dernière des Next Gen Finals, réservé aux joueurs de moins de 21 ans, rentrera dans le Top 30, son meilleur classement.

Davidovich, qui n'a toujours remporté aucun titre, encaisse la cinquième défaite de sa carrière en finale, la quatrième cette année.

AFP/VNA/CVN


