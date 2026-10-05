ATP 500 de Pékin : un Djokovic renaissant renverse Zverev et se hisse en demies

Novak Djokovic, 39 ans, s'est offert dimanche 4 octobre sa plus belle victoire depuis plusieurs mois en battant Alexander Zverev, N°2 mondial et homme en forme de la fin de saison (4-6, 6-4, 6-4), en quart de finale du tournoi ATP 500 de Pékin.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Son dernier succès de cette envergure remontait à fin janvier à l'Open d'Australie où il avait éliminé le N°1 mondial Jannik Sinner en demie avant de perdre en finale contre Carlos Alcaraz.

Désormais N°1 mondial, le vainqueur de 24 titres du Grand Chelem choisit désormais ses épreuves et n'en est qu'à son huitième tournoi de l'année, dont aucun gagné. Il restait sur une élimination au premier tour de l'US Open, sa première en Grand Chelem depuis vingt ans.

L'Allemand au contraire est en quête de la première place mondiale à 29 ans après avoir gagné ses deux premiers Majeurs cette saison (Roland-Garros et l'US Open).

Le Serbe sera opposé en demie au Russe Daniil Medvedev (No6), victorieux de l'Argentin Francisco Cerundolo 7-6 (7/4), 6-3. L'Australien Alex De Minaur (No10) affrontera le Polonais Hubert Hurkacz (No39) dans l'autre match.

Zverev et Djokovic ne s'étaient plus croisés depuis Roland-Garros 2025. L'Allemand avait été dominé par son aîné en quatre sets à l'issue de 3h17 de jeu mais le statut des deux joueurs a depuis changé.

Dimanche, malgré un break rapide et la perte de la première manche, Djokovic est parvenu à égaliser à une manche partout dans un deuxième set où son adversaire était pourtant impérial au service.

Dans le dernier set, le Serbe n'a rien lâché jusqu'à s'offrir une première balle de match. Mais l'ex-N°1 mondial a fini par craquer le premier après 27 coups échangés. La deuxième balle de match a été la bonne pour le Serbe qui a profité d'une faute de Zverev pour filer en demies et rester invaincu à Pékin (32 victoires consécutives).

Djokovic n'a plus gagné de titre depuis presque un an, son 101e datant de novembre 2025 à Athènes, et son dernier trophée dans un tournoi important est sa médaille d'or aux Jeux de Paris 2024.

AFP/VNA/CVN