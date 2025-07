Assurer le fonctionnement fluide des administrations locales à deux niveaux

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a demandé vendredi 4 juillet aux comités provinciaux du Parti de renforcer leur leadership afin que toutes les opérations des administrations provinciales et communales se déroulent de manière fluide et efficace, avec pour objectif principal de mieux servir les citoyens et les entreprises.

Présidant une réunion du Politburo et du Secrétariat du Comité central du Parti pour discuter de la mise en œuvre des résolutions et conclusions concernant la réorganisation des unités administratives, le leader du Parti a exhorté les comités provinciaux et municipaux à réviser la répartition des effectifs dans les bureaux provinciaux et communaux.

Les autorités provinciales doivent rapidement affecter du personnel supplémentaire aux communes, aux arrondissements et aux zones spéciales qui manquent de personnel professionnel afin d’assurer un fonctionnement efficace, a-t-il déclaré.

Le secrétaire général Tô Lâm a mis l’accent sur la nécessité de suivre de près la mise en œuvre et de remédier rapidement à toute difficulté rencontrée par les unités communales fonctionnant sous le nouveau système.

Importance de l’éducation politique et idéologique

Il a souligné l’importance de l’éducation politique et idéologique, de la mise en œuvre de politiques de soutien aux fonctionnaires en exercice et à la retraite, et d’une communication vigoureuse pour informer le public des nouvelles procédures et localisations administratives. Cela contribuera à établir et à maintenir un consensus et un soutien public en faveur du modèle d’administration locale à deux vitesses.

Le secrétaire général Tô Lâm a suggéré que les comités provinciaux et municipaux du Parti se coordonnent avec l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh et les organismes concernés pour déployer des étudiants et des jeunes volontaires possédant des compétences informatiques de base afin d’aider les fonctionnaires et les habitants locaux, en particulier dans les zones reculées et défavorisées, à utiliser les systèmes administratifs, à fournir des services publics en ligne et à gérer les procédures dès les premières étapes du modèle d’administration à deux niveaux.

Les comités du Parti ont été chargés de préparer soigneusement les congrès du Parti à tous les échelons en prévision du XIVe Congrès national du Parti, en conjonction avec les prochaines élections des députés à l’Assemblée nationale et aux Conseils populaires à tous les échelons.

Le chef du Parti a demandé aux comités du Parti des provinces et des villes de communiquer rapidement au Politburo les données relatives au personnel non spécialisé des communes ayant démissionné suite à une restructuration, et de garantir une mise en œuvre rigoureuse des politiques afin de conserver les personnes compétentes. Il a ajouté que les politiques salariales et d’indemnités concernées devraient être revues et ajustées en conséquence.

Il a également demandé au Comité du Parti du Front de la Patrie du Vietnam et aux organisations de masse de restructurer les unités internes afin de renforcer l’engagement populaire, tout en rationalisant les organisations de la société civile conformément au modèle à deux vitesses. Ils devraient également suivre la performance des structures nouvellement réorganisées et proposer des solutions pratiques et opportunes aux défis qui se présentent.

Un rapport présenté lors de la réunion a souligné que les essais du nouveau modèle d’administration locale à deux niveaux, menés du 20 au 30 juin, ont donné de bons résultats, les autorités locales ayant activement mis en œuvre les orientations centrales et locales. Les fonctionnaires se sont rapidement adaptés aux nouvelles responsabilités et aux systèmes électroniques.

Améliorer la gouvernance

Le lancement officiel, le 1er juillet, a marqué une étape majeure dans la réforme de l’administration publique, visant à rationaliser les opérations et à améliorer la gouvernance. Des mesures telles que la formation du personnel, le soutien aux transports et un mentorat expérimenté ont assuré une transition en douceur.

Les provinces et les villes ont fait état d’un fonctionnement stable et efficace, en particulier dans les centres de services publics, avec un moral et une responsabilisation accrus du personnel. La 9e session de la XVe Assemblée nationale a été considérée comme une étape législative historique, marquant le lancement de réformes institutionnelles essentielles.

Malgré les difficultés, les autorités ont agi avec détermination, les fonctionnaires faisant preuve de compétence, d’adaptabilité et d’engagement. L’opinion publique perçoit la réforme comme un changement de mentalité et de professionnalisme administratif, et non comme un simple changement structurel.

Lors de la réunion, les participants ont également discuté du projet de rapport sur les résultats de la mise en œuvre de la résolution N°18 du Politburo, publiée le 25 octobre 2017 par le XIIe Comité central du Parti, concernant la rationalisation de l’appareil organisationnel du système politique, couvrant la période de novembre 2024 à juillet 2025.

Le secrétaire général Tô Lâm a chargé la Commission d’organisation du Comité central du Parti d’intégrer les commentaires du Politburo et du Secrétariat afin de finaliser le rapport.

