ASEAN - États-Unis : l'intelligence artificielle au cœur d'un partenariat renforcé

L'ASEAN et les États-Unis intensifient leur coopération dans le domaine de l'intelligence artificielle, avec pour objectif de promouvoir un développement durable et inclusif des technologies numériques.

Cette orientation s'est illustrée lors du Forum de coopération ASEAN - États-Unis sur l'intelligence artificielle (IA), organisé le 16 octobre à Washington D.C. par l'ambassade du Vietnam aux États-Unis, en sa qualité de présidence tournante du Comité de l'ASEAN à Washington, en partenariat avec le Conseil d'affaires États-Unis - ASEAN (USABC), Google et Knowledge Networks.

L’événement a réuni plus d’une centaine de participants, dont des représentants du gouvernement et du Congrès américain, tels que le député Jay Obernolte, coprésident du Groupe de travail sur l’IA de la Chambre des représentants, Russ Headlee, secrétaire adjoint au numérique du Département d’État, et William Guidera, secrétaire adjoint au commerce chargé des services numériques, ainsi que les ambassadeurs et chargés d’affaires des pays de l’ASEAN, des chercheurs et des dirigeants de grandes entreprises technologiques américaines.

Le forum a permis de partager les visions respectives de l’ASEAN et des États-Unis en matière de développement de l’IA, de discuter des infrastructures nécessaires et de formuler des propositions concrètes visant à renforcer les capacités et les écosystèmes d’IA au sein de la région.

Dans son discours d’ouverture, l’ambassadeur du Vietnam, Nguyên Quôc Dung, a souligné que dans le contexte où les relations ASEAN - États-Unis ont été portées au niveau de partenariat stratégique global, la coopération dans les domaines de la technologie et de l’innovation constitue un axe central et un moteur essentiel pour approfondir ces relations.

Selon lui, alors que les États-Unis sont le leader mondial de l’IA, l’ASEAN dispose d’un vivier de talents et de mécanismes favorables pouvant en faire un centre de convergence et d’application des idées novatrices. Cela représente une occasion précieuse pour renforcer la coopération sur la base des intérêts et des valeurs partagés de l’ASEAN.

Un partenariat stratégique pour une IA responsable

Les participants ont convenu que les États-Unis et l’ASEAN partagent la volonté de développer une intelligence artificielle durable et responsable, afin de bâtir une société intelligente, sûre et inclusive. Les responsables du Congrès et de l’administration américains ont affirmé que les pays de l’ASEAN sont des partenaires clés dans la promotion de nouvelles sphères de coopération, tout en exprimant leur disposition à œuvrer conjointement à la construction de cadres institutionnels et à encourager les entreprises américaines à investir davantage dans les principaux marchés de la région, tels que le Vietnam, l’Indonésie, la Malaisie et la Thaïlande.

Les intervenants ont souligné que la coopération ASEAN - États-Unis dans le domaine de l’IA doit être promue dans un esprit de développement d’un écosystème ouvert, sûr et durable, dans lequel les gouvernements, les parlements, les entreprises et les instituts de recherche jouent des rôles complémentaires dans l’élaboration des politiques, la formation des ressources humaines et le renforcement des infrastructures numériques au sein de l’ASEAN.

Les représentants de Google, Equinix, de la Chambre de commerce des États-Unis et du fonds d’investissement Temasek ont estimé que l’ASEAN constitue un marché dynamique dont le potentiel de coopération avec les États-Unis reste considérable. Les entreprises américaines ont recommandé aux pays de l’ASEAN d’améliorer la capacité d’approvisionnement énergétique, de développer des ressources humaines qualifiées et de perfectionner les cadres réglementaires afin de favoriser le développement de l’IA et de renforcer la collaboration entre entreprises américaines et régionales.

Le forum a permis de formuler plusieurs idées et propositions concrètes en vue de la coopération ASEAN - États-Unis dans le domaine de l’intelligence artificielle, qui serviront de base aux échanges à venir, notamment lors de la Conférence des ministres du numérique de l’ASEAN prévue au Vietnam en janvier 2026.

