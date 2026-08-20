ASEAN Cup 2026 : les médias régionaux saluent le rôle décisif de Nguyên Xuân Son

Après sa victoire 2-0 contre la Malaisie en demi-finale retour de l’ASEAN Cup 2026, l’attaquant Nguyên Xuân Son est présenté par les médias régionaux comme le principal artisan de la qualification du Vietnam en finale, avec un succès cumulé de 4-0 sur les deux matches.

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Photo : Minh Quyêt/VNA/CVN

Le site officiel de la Confédération asiatique de football (AFC) a notamment mis en avant la décision de l’entraîneur Kim Sang Sik de faire entrer Nguyên Xuân Son à la 60e minute. Deux minutes plus tard, l’attaquant ouvrait le score en reprenant un ballon repoussé après une frappe de Truong Tiên Anh. À la 89e minute, Nguyên Xuân Son complétait son doublé d’une frappe sous un angle fermé, scellant la victoire vietnamienne.

Selon l’AFC, le gardien malaisien Azri Ghani avait réalisé une prestation remarquable, multipliant les arrêts en première période. Toutefois, l’entrée de Nguyên Xuân Son a changé le cours de la rencontre, permettant au Vietnam de briser le dispositif défensif de son adversaire.

Les médias malaisiens ont eux aussi accordé une attention particulière à l’attaquant vietnamien. Le site Stadium Astro estime que Nguyên Xuân Son est directement à l’origine de l’élimination des espoirs de la Malaisie d’atteindre, pour la première fois depuis près d’une décennie, la finale du championnat d’Asie du Sud-Est. Après les deux demi-finales, l’attaquant compte trois buts et a contribué à la victoire cumulée 4-0 du Vietnam face à la Malaisie.

Le journal Bharian considère pour sa part que le tournant de la confrontation est intervenu avec l’entrée de Nguyên Xuân Son. Sa présence a mis la défense malaisienne en difficulté, notamment en raison de sa puissance et de ses qualités de finition. De son côté, le New Straits Times souligne que, malgré sa défaite, la Malaisie peut être fière de son parcours jusqu’en demi-finales.

Cette victoire permet au Vietnam de retrouver la Thaïlande en finale de l’ASEAN Cup pour la troisième fois consécutive. Les médias thaïlandais ont particulièrement relevé la forme de Nguyên Xuân Son, considéré comme l’une des principales menaces pour la sélection thaïlandaise.

Photo : VNA/CVN

Selon Siamsport, Nguyên Xuân Son a rapidement fait la différence après son entrée en jeu et constitue désormais un sujet d’inquiétude pour la Thaïlande avant les deux matches de la finale. Le journal Thairath rappelle, de son côté, que l’affiche de cette année constitue une nouvelle édition de la finale de l’ASEAN Cup 2024, remportée par le Vietnam sur le score cumulé de 5-3.

En République de Corée, le journal Chosun Biz a également salué la performance de l’entraîneur Kim Sang Sik après la victoire contre la Malaisie. Il estime que, s’il parvient à battre la Thaïlande lors des deux matches de la finale, Kim Sang Sik deviendra le premier entraîneur à conduire le Vietnam à la défense de son titre dans l’ASEAN Cup. Une performance que Park Hang-seo n’avait pas réalisée lorsqu’il dirigeait la sélection vietnamienne.

À rappeler que Nguyên Xuân Son continue par ailleurs de confirmer sa réussite particulière face à la Malaisie, puisqu’il a marqué lors des deux demi-finales de l’édition 2026. Grâce à son doublé au match retour, l’attaquant né en 1997 porte à cinq son nombre de buts inscrits contre les "Tigres de Malaisie".

Lors du match aller, disputé le 16 août au stade de Kuala Lumpur, Nguyên Xuân Son était déjà intervenu au moment où le Vietnam se trouvait en difficulté. Dans le temps additionnel de la première période, sur un centre de Truong Tiên Anh depuis le côté droit, l’attaquant d’origine brésilienne s’était élevé pour reprendre le ballon de la tête et ouvrir le score. Ce but avait contribué à la victoire 2-0 du Vietnam à l’extérieur.

Il s’agissait alors du sixième but de Nguyên Xuân Son en phase à élimination directe de l’ASEAN Cup, lui permettant de dépasser Nguyên Tiên Linh et de devenir le meilleur buteur vietnamien dans cette phase de la compétition. Avec son doublé au match retour, il porte désormais son total à huit réalisations en phase à élimination directe, une performance particulièrement remarquable puisqu’il n’a participé qu’à deux éditions de l’ASEAN Cup.

Après 11 matches disputés dans cette compétition, Nguyên Xuân Son compte 12 buts. Un rendement remarquable pour un joueur qui ne participe qu’à sa deuxième édition. S’il maintient cette forme, il pourrait encore établir de nouveaux records dans l’histoire du football vietnamien.

Selon le calendrier, la finale aller de l’ASEAN Cup 2026 entre le Vietnam et la Thaïlande se déroulera le 22 août au stade Rajamangala, à Bangkok, avant le match retour prévu au Vietnam le 26 août.

VNA/CVN