Le Laos s'attaque à une importante affaire de trafic de drogue

Les forces antidrogues de la province de Bokeo, dans le Nord du Laos, ont résolu une affaire de trafic de drogue impliquant une grande quantité de drogue et de nombreux objets connexes.

Le cas a été détecté dimanche 12 mai dans le village de Chiangthong du district de Paktha. Les autorités locales ont arrêté deux suspects et saisi des millions de comprimés de drogue, une camionnette, trois armes et des centaines de balles, 1 million de THB, deux téléphones portables et bien d'autres objets.

Les premiers résultats de l'enquête ont montré que les suspects résident tous deux à Bokeo. La police lao étend ses enquêtes pour détecter les individus concernés.

La région nord du Laos se trouve dans la région du Triangle d'Or, l'un des hauts lieux de la drogue depuis de nombreuses années.

Il y a quelques années, également dans la province de Bokeo, les autorités lao ont découvert et perquisitionné une affaire de trafic de sept tonnes de drogues de toutes sortes. Les contrebandiers transportaient la drogue sur des remorques transportant de la bière pour éviter les autorités.

