Le Vietnam et Israël renforcent leurs liens

Photo : Duc Trung/VNA/CVN

Accueilli par le maire Seif Mesheleb, l'ambassadeur a découvert Abou Snan, une localité multiculturelle du Nord d'Israël. Le maire a souligné les progrès de sa ville en matière d'éducation, de santé et d'infrastructures, manifestant un vif intérêt pour un partenariat avec le Vietnam dans les domaines de la culture, de l'éducation et du développement durable.

M. Mesheleb a également proposé un jumelage avec une localité vietnamienne pour encourager les échanges et les projets communs dans les secteurs économique, éducatif et culturel.

L'ambassadeur Ly Duc Trung a salué le développement d'Abou Snan et a réaffirmé le fort potentiel de coopération entre le Vietnam et les localités israéliennes, notamment dans le commerce, l'éducation, le tourisme et les échanges entre les peuples. Les deux parties ont discuté des moyens de connecter les entreprises et de renforcer la collaboration culturelle et touristique, reconnaissant l'importance de la compréhension mutuelle pour l'amélioration des relations bilatérales.

À cette occasion, les délégués d'Abou Snan ont visionné un documentaire sur le Président Hô Chi Minh, marquant le 135e anniversaire de sa naissance. Ils ont exprimé leur profonde admiration pour son héritage, la résilience du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance, ainsi que ses récentes réalisations socio-économiques.

L'ambassadeur Ly Duc Trung a clôturé sa visite en participant à un déjeuner avec des représentants d'organisations sociales et des chefs d'entreprise de la ville.

VNA/CVN